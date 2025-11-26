El alcalde se distancia de las enmiendas «chocantes» de Vox al presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla

La negociación para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla de 2026 encara su fase decisiva. Anoche se cerró el plazo para presentar las enmiendas de los grupos municipales y todos, con la única excepción de Con Podemos-IU, han registrado alegaciones ... parciales a las cuentas. En el horizonte está la fecha límite que se marcó el alcalde para celebrar el Pleno que debe aprobarlas o desestimarlas, «la semana de Navidad o justo la de antes», pero para llegar a ese punto es necesario que alcance un acuerdo con uno de los partidos de la oposición. La de Vox sigue siendo, a pesar de sus peticiones ciertamente extremas, la única vía para conseguirlo, salvo que opte por la cuestión de confianza que ya aplicó en 2024.

Las alegaciones que ha registrado el partido de Abascal amenazan más la moderación de José Luis Sanz que las que pactaron en 2025. Vox ya no se conforma con las oficinas de ayuda a la mujer embarazada o contra la okupación y quiere avanzar en la estrategia de acabar con las subvenciones a sindicatos, colectivos Lgtbi o de lucha contra la violencia de género o el cambio climático. Pero hay más, porque entre sus enmiendas también han incorporado destinar «cero euros» a la promoción de la ciudad. «Sevilla se vende sola», insiste su portavoz Cristina Peláez. Pero el alcalde, que ya ha deslizado que no está por la labor de darles un cheque en blanco, marcó ayer distancias con las medidas más radicales de sus posibles socios.

Sanz aprovechó sus comparecencias para dejar claro que hay límites que no está dispuesto a rebasar. Tildó de «chocante» la propuesta de Vox para acabar con el gasto destinado a la promoción de la ciudad. «Sevilla es una capital turística, que hay que cuidar y mimar, y eso no significa que nos resignemos a buscar nuevos mercados», advirtió Sanz. No parece por esas palabras que esté dispuesto a 'comprar' la enmienda. Tampoco la eliminación de las subvenciones a asociaciones que luchan contra la violencia de género. En el 'flashmob' que el Ayuntamiento organizó este 25N fue muy tajante y afirmó que «hoy, más contundente y más claro que nunca, recordamos que vamos a seguir incrementando los recursos contra la violencia de género».

Podemos-IU irá a la totalidad

Fuentes municipales aseguran que estas discrepancias son propias de una negociación y que confían en alcanzar un acuerdo positivo para la ciudad. Más difícil es el pacto con las dos fuerzas de la izquierda. El PSOE, que sí ha registrado alegaciones, prefiere guardar silencio sobre el contenido de las mismas y no informará de ellas hasta este jueves. Con Podemos-IU, por su parte, hará una enmienda a la totalidad. Su portavoz Ismael Sánchez declaró ayer a ABC que «estos presupuestos hay que rehacerlos enteros» y que, por eso, prefieren «no parchear unas partidas que marcan la senda de privatización de los servicios públicos, que no resuelven el problema de la Policía Local y los Bomberos, que no garantizan la función social de la vivienda y que ponen el urbanismo en bandeja al pelotazo».

Como curiosidad, este año el PP se ha 'autoenmendado' las cuentas con unas alegaciones surgidas después de que el Gobierno haya elevado la tasa de referencia nominal de la regla de gasto del 3,3% al 3,5% y confirmado un incremento del 8,7% en las entregas a cuenta para 2026. Esto permitirá que la partida para el contrato de limpieza de los colegios pase de 3,15 a 4,72 millones. Además, se incluye el desglose de las inversiones del Servicio de Patrimonio. Del total de 1.331.000 euros previstos, solo 355.431 euros irán a los pagos pendientes de las casas 7 y 8 del Patio de Banderas. El resto va a destinarse a la compra de la casa número 10, entre otras.