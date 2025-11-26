El alcalde se distancia de las enmiendas «chocantes» de Vox al presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla

Suscríbete a
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una reciente intervención ante los medios
Mario Daza

La negociación para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla de 2026 encara su fase decisiva. Anoche se cerró el plazo para presentar las enmiendas de los grupos municipales y todos, con la única excepción de Con Podemos-IU, han registrado alegaciones ... parciales a las cuentas. En el horizonte está la fecha límite que se marcó el alcalde para celebrar el Pleno que debe aprobarlas o desestimarlas, «la semana de Navidad o justo la de antes», pero para llegar a ese punto es necesario que alcance un acuerdo con uno de los partidos de la oposición. La de Vox sigue siendo, a pesar de sus peticiones ciertamente extremas, la única vía para conseguirlo, salvo que opte por la cuestión de confianza que ya aplicó en 2024.

