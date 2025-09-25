Alcalde en canal

Las grandes ciudades necesitaban una gran ley, como necesitan una gran financiación singular, aunque no sean catalanas. Lo de la ley ha favorecido en simplificación y modernización al gobierno local, permitiendo más autonomía al alcalde para alcanzar acuerdos entre administraciones sin mayor burocracia que su voluntad política, evitando veleidades de altos funcionarios de hacer lo propio sin presentarse a unas elecciones. Esperemos que esta autonomía de la que va a gozar el alcalde le permita alcanzar el mejor acuerdo con la Junta para recuperar una zona hoy degradada, como es el antiguo canal de la Expo. Esa autonomía le da tanto protagonismo en la operación como responsabilidad. No puede fallar.

