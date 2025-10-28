Suscríbete a
La opinión de adriano

El alcalde del Este

Hay que cumplir todos menos uno, ese de nombrar un alcalde del barrio «con dedicación exclusiva»

El alcalde prometió hacer de Sevilla Este «un modelo de barrio, moderno, competitivo e inclusivo». Es la zona más poblada de Sevilla y, por tanto, en la que se ganan las elecciones. Por eso, Sanz ha hecho de lo que llamaban 'Córdoba sur', el barrio ... más mimado de su agenda, a pesar del tranvibús. Convendría, no obstante, repasar aquellos compromisos electorales. Hay que cumplir todos menos uno, ese de nombrar un alcalde del barrio «con dedicación exclusiva». Permita que obtente el cargo David Jiménez, ese vecino que se autoproclama regidor de su barrio y escribe cosas como: «Si Tebas quiere llevar un partido de la Liga lejos, que se lo traiga a Sevilla Este». ¡Ole!, no cabe mejor alcalde para nuestro lejano Este.

