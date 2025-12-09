Suscríbete a
Air Nostrum organiza en Sevilla una jornada de puertas abiertas para interesados en ser azafatos

La aerolínea franquicia de Iberia entrevistará el próximo 15 de diciembre en el NH Collection a los candidatos a tripulante de cabina

La aerolínea Binter aterriza en Sevilla como «la alternativa a las compañías lowcost»

Pasajeros en un vuelo de Air Nostrum en el aeropuerto de Córdoba
Pasajeros en un vuelo de Air Nostrum en el aeropuerto de Córdoba

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, está inmersa en un nuevo proceso de selección de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) para incorporar a su plantilla. Dentro de la gira que están realizando por diversas localidades para tomar contacto ... con posibles candidatos, responsables de la compañía estarán el lunes 15 de diciembre en Sevilla para celebrar una jornada de puertas abiertas en la que se ofrecerá a los interesados una visión interna de la compañía y de las características del trabajo.

