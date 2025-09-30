Agreden a puñetazos y con el «mataleón» a un conductor de Tussam tras un «roce» con un coche en San Bernardo

Un conductor de la empresa Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) que prestaba servicios en la línea especial del aeropuerto ha sido víctima de una agresión la tarde de este martes, según han informado sindicatos de la entidad y ha confirmado el Consistorio.

En concreto, los hechos habrían sucedido sobre las 14.10 horas, cuando este conductor manejaba un bus de la línea especial del aeropuerto por el entorno de San Bernardo, que cuenta con una parada de dicha ruta.

Se habría producido una leve colisión entre el autobús y un turismo privado y al bajar el conductor para solucionar los aspectos documentales del incidente, habría sido agredido por las dos personas que viajaban en el coche, incluso con la conocida técnica del «mataleón». El propio afectado ha narrado que la incidencia fue tan sólo «un roce» entre los dos vehículos y que los atacantes, un varón de unos 50 años y su hijo veinteañero, se habrían exaltado ante él mientras intentaba solucionar la situación.

El joven le habría golpeado en la cara. según su relato, y el padre le habría aplicado el «mataleón» por la espalda hasta dejarle «sin respirar y sin fuerzas». «He caído redondo en el suelo y he dado con la cabeza», ha dicho pormenorizando sus lesiones y exponiendo que después ha coincidido con sus agresores en las dependencias de Fremap, donde estas personas se habrían «mofado» de él, hasta el punto de intervenir los agentes de seguridad de las instalaciones.

«Lo voy a denunciar. Esto no puede seguir así», ha aseverado el afectado, recordando las agresiones previas a conductores de Tussam y exponiendo que el director gerente de la empresa ha contactado ya con él para las correspondientes medidas, toda vez que el Ayuntamiento asegura que la Policía Local ha actuado ante esta situación.

CGT y la Agrupación Sindical de Conductores (ASC), las dos principales fuerzas sindicales de Tussam, han condenado ya los hechos, acontecidos después de que la plantilla cancelase finalmente el paro de diez minutos que había convocado para el pasado 16 de septiembre, precisamente en demanda de un refuerzo de las medidas contras las agresiones.

La plantilla optó por suspender su paro ante los compromisos de Tussam y del Ayuntamiento como socio único de la empresa, para aspectos como asignar «funciones específicas» a una unidad de la Policía Local para que atienda expresamente «los requerimientos urgentes» de la entidad ante incidentes de violencia y para «un patrullaje preventivo y sectorizado de los itinerarios de la red de líneas, con especial atención a zonas donde se producen conflictos de convivencia».

Para ASC, este nuevo altercado acontecido apenas dos semanas después de aquellos compromisos pone de relieve que las autoridades locales no los están cumpliendo.

Aquel paro fue promovido después del altercado acontecido el pasado 17 de agosto en el barrio de Los Bermejales. La noche de esa jornada, en concreto, el conductor de un autobús que prestaba servicio en la línea 34, que conecta el Prado de San Sebastián con Los Bermejales, recibió el impacto de una naranja en pleno rostro cuando circulaba por la avenida de Francia, lo que obligó a alterar el recorrido de la mencionada ruta de Tussam en prevención de nuevos incidentes.

Posteriormente, el 28 de agosto, un varón apuñalaba a un policía nacional jubilado tras proferir insistentes gritos en un bus adscrito a la línea 14 de Tussam. Tras su detención, el Juzgado de Instrucción número 3 acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un presunto delito de lesiones agravadas.

Entretanto, Tussam tiene limitados los recorridos de las líneas 30, 31 y 32 por determinados espacios del Polígono Sur, el barrio de menor renta neta media anual por persona de toda España según las estadísticas oficiales, por los repetidos apedreamientos sufridos por los autobuses.

Mientras la empresa municipal de transporte urbano esgrime la necesidad de garantizar plenamente la seguridad de conductores y viajeros antes de restituir los recorridos por dicho barrio, marcado por situaciones de exclusión social y delincuencia, así como ímprobos esfuerzos institucionales y ciudadanos por transformar su realidad social; los colectivos vecinales de la zona piden la recuperación «inmediata» de los itinerarios garantizando la seguridad, avisando de que la situación «está proyectando una imagen del Polígono Sur que hunde y estigmatiza mucho más» a esta zona de Sevilla.

Más temas:

Policía

CGT

TUSSAM

Sevilla