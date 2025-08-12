El aeropuerto de Sevilla supera los 5,5 millones de pasajeros en lo que va de 2025

Pasajeros en los mostradores de facturación del aeropuerto de Sevilla

El Aeropuerto de Sevilla contabilizó entre enero y julio 5.559.879 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 5,1% respecto a 2024 y los primeros siete meses del año con más usuarios en la historia de la infraestructura. Este balance, que arroja una media de más de 26.000 usuarios diarios en las instalaciones, obedeció al dinamismo que mantuvo el tráfico foráneo, con incrementos del 10,6% en comparación con las mismas fechas del año pasado.

El grueso de los pasajeros registrados se movió en vuelos comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), ya que sumaron 5.548.622. De ellos, 2.591.913 viajaron desde o hacia alguna ciudad española, mientras que 2.956.709 optaron por conexiones con el extranjero.

Esta proyección internacional, junto con la operativa de rutas que no existían en las mismas fechas de 2024 explican que el tráfico foráneo aportase un 53,3% de la actividad comercial del aeropuerto.

En cuanto a las operaciones en los siete primeros meses de 2025, el Aeropuerto de Sevilla contabilizó 42.143 vuelos, de los que 37.493 fueron comerciales (+4%). En relación con la carga, los operadores movieron durante el periodo tomado como referencia más de 6.600 toneladas, un 8,4% más que en los siete primeros meses de 2024.

A la positiva evolución del tráfico en lo que va de año contribuyeron las cifras del pasado mes de julio, cuando pasaron por el aeropuerto 761.070 viajeros y se atendieron 5.841 operaciones, de las que 5.048 fueron comerciales.

De los 760.503 usuarios que viajaron en vuelos comerciales, 397.261 tenían origen o destino en territorio nacional y 363.242 intenacional.

Especialmente destacado fue el comportamiento del tráfico internacional, que subió un 1,1%. Los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Italia (77.308 pasajeros), Reino Unido (66.307), Francia (53.401), Alemania (34.814), Portugal (32.343), Holanda (13.218), Irlanda (12.877), Marruecos (12.056) y Turquía (11.872), ruta que no operaba el pasado año.

El movimiento de mercancías durante el periodo tomado como referencia superó las 920 toneladas (+0,7%).