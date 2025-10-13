El aeropuerto de Sevilla sigue a golpe de récord: más de 820.000 pasajeros en el mes de septiembre

El crecimiento del tráfico en el aeropuerto de Sevilla sigue disparado. Los datos ofrecidos por Aena sobre el volumen de pasajeros en San Pablo a lo largo del pasado mes vienen a confirmar la tendencia al alza que se vive en la actualidad en ... el aeródromo sevillano. En concreto, el balance muestra que se ha registrado el mejor septiembre de la historia, con un total de 821.916 pasajeros, lo que en la práctica supone un crecimiento del 3,2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. O lo que es lo mismo, una media de casi 27.400 usuarios diarios en las instalaciones.

Gran parte de los viajeros que hicieron uso del aeropuerto de Sevilla eran foráneos, confirmando también la buena acogida que tiene la capital hispalense entre el turismo extranjero. La mayoría de ellos se movió en vuelos comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), sumando en total 820.518 personas. De ellas, 400.722 viajaron desde o hacia alguna ciudad española (un 1,2% más que en septiembre del año pasado), mientras que 419.796 optaron por conexiones con el extranjero (+5,2%).

En relación con el tráfico foráneo, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Italia (73.392 pasajeros), Francia (73.172), Reino Unido (71.513), Alemania (39.269), Portugal (32.915), Holanda (27.939) y Suiza y Turquía (ambos, con más de 14.000). Sin embargo, y se tiene en cuenta el crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron en septiembre los vuelos con Hungría (69% más de viajeros), Irlanda (+54,7%), Malta (+48,4%), Grecia (+31,2%) y Suiza (+23,5%).

Especialmente destacado fue el comportamiento de las conexiones con Turquía, ya que los viajeros se multiplicaron por 16, debido a que la ruta con Estambul la operan actualmente dos aerolíneas diferentes (Pegasus y Turkish Airlines), mientras que en septiembre de 2024 sólo lo hacía una de ellas (Pegasus). Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase un 51,1% de la actividad comercial del aeropuerto.

Los datos acumulados

Estos registros de récord que se produjeron el pasado mes de septiembre en el aeropuerto de Sevilla han contribuido también a que el balance del resto del año se mantenga en datos que son bastante positivos. A la finalización del noveno mes, el número total de viajeros llega ya a los 7.156.191 pasajeros. Esto supone un alza del 4,5 por ciento con respecto al mismo periodo del pasado año 2024 y, en términos absolutos, representa un máximo sin precedentes en la historia del aeródromo de San Pablo.

De los 7.142.996 usuarios que viajaron en vuelos comerciales, 3.389.680 tenían origen o destino en territorio nacional (registro similar al de un año antes) y 3.753.316, en el extranjero (+9,1%). Durante los meses tomados como referencia, en el aeropuerto operaron 54.009 vuelos, de los que 47.920 fueron comerciales (+3,4%). Por su parte, el movimiento de mercancías entre enero y septiembre aumentó un 7,2% y superó las 8.435 toneladas.