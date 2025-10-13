Suscríbete a
ABC Premium

El aeropuerto de Sevilla sigue a golpe de récord: más de 820.000 pasajeros en el mes de septiembre

Se trata del máximo histórico registrado en San Pablo durante este mes, sumando así más de 7,15 millones de viajeros en lo que va de año

Pedro Sánchez excluye al aeropuerto de Sevilla del plan de ampliaciones de Aena 2027-2031

Dos pasajeros en la terminal de salidas del aeropuerto de Sevilla
Dos pasajeros en la terminal de salidas del aeropuerto de Sevilla RAÚL DOBLADO
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El crecimiento del tráfico en el aeropuerto de Sevilla sigue disparado. Los datos ofrecidos por Aena sobre el volumen de pasajeros en San Pablo a lo largo del pasado mes vienen a confirmar la tendencia al alza que se vive en la actualidad en ... el aeródromo sevillano. En concreto, el balance muestra que se ha registrado el mejor septiembre de la historia, con un total de 821.916 pasajeros, lo que en la práctica supone un crecimiento del 3,2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. O lo que es lo mismo, una media de casi 27.400 usuarios diarios en las instalaciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app