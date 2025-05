El aeropuerto de Sevilla registró la temperatura más alta de España

Sevilla ha experimentado esta semana la primera gran subida de temperaturas del año. El calor ha llegado a la ciudad tras las lluvias que estuvieron regando los adoquines durante los meses de marzo y abril; y lo ha hecho por la puerta grande, ya que en los registros de ayer, jueves 29 de mayo, la estación meteorológica situada en el Aeropuerto de San Pablo alcanzó los 40'6 grados a las 15:10 de la tarde, la más alta de toda España.

Ningún otro punto de la comunidad autónoma llegó a superar la cifra de 40 grados en el termómetro. Los registros recogidos en el municipio de Montoro, Córdoba, fueron los segundos más altos: 39'9º. El caluroso podio se cierra en la misma provincia, con 39'7 grados registrados en el aeropuerto de Córdoba.

🌡️Han llegado los primeros 40 ºC del verano... antes del verano.



En el aeropuerto de Sevilla se han alcanzado 40.6 ºC, y varias localidades de los valles del Guadalquivir y del Guadiana han rozado esa cifra.



→ Este viernes sigue el calor. Suben las temperaturas nocturnas. pic.twitter.com/dpymnRhqX7 — AEMET (@AEMET_Esp) May 29, 2025

Dentro de la provincia de Sevilla, Carmona alcanzó una temperatura de 39'6º, la quinta más alta de Andalucía. El verano se ha comido los últimos coletazos de la temporada estival, dejando registros inusuales para el mes de mayo.

Las claves del calor

Esta subida de temperaturas se debe a la unión de una serie de factores, que en conjunto, provocan que la superficie se caliente y no se enfríe. Las dos primeras claves no se entienden la una sin la otra: en esta época del año los días son más largos, lo que provoca que la superficie se caliente durante más tiempo alcanzando temperaturas más altas. Ligado directamente a esto está la segunda: las noches son más cortas. Debido a esto, el calor acumulado durante el día no llega a disiparse por completo, lo que hace que se acumule y se alcancen temperaturas superiores a 20 grados.

Otros factores que provocan esta subida anómala de las temperaturas están directamente relacionados con el viento, o la ausencia de él. Andalucía se encuentra ahora mismo bajo un anticiclón, lo que provoca un fenómeno de subsidencia, consistente en que el aire descienda verticalmente desde la atmósfera hasta el suelo, comprimiéndolo y calentándolo. Este aire caliente impide la formación de nubes, por lo que el sol ataca directamente la superficie terrestre sin un manto protector que nos cubra de él.

La última clave para comprender por qué han subido las temperaturas es el estancamiento atmosférico. Normalmente, cuando corre el viento genera turbulencias que agitan la atmósfera y consiguen que el calor que se acumula en la parte inferior de esparza hacia arriba, disminuyendo las temperaturas a nivel terrestre. Pero como se trata de un evento anómalo, esto no sucede, por lo que el calor no se diluye y se almacena sobre la superficie.