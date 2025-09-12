El aeropuerto de Sevilla cierra el mejor agosto de su historia con 774.000 pasajeros y una media de 25.000 usuarios al día

El aeropuerto de Sevilla cerró el mes pasado el mejor agosto de su historia, al contabilizar 774.396 pasajerosy crecer un 1,3% respecto a 2024. Este balance, que arroja una media de casi 25.000 usuarios diarios en las instalaciones, obedeció, en buena medida, al dinamismo que mantuvo el tráfico foráneo.

El grueso de los pasajeros registrados se movió en vuelos comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), ya que sumaron 773.856. De ellos, 397.045 viajaron desde o hacia alguna ciudad española (cifra similar a la de agosto del año pasado), mientras que 376.811 optaron por conexiones con el extranjero (+2,8%).

En relación con el tráfico foráneo, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Italia (79.983 pasajeros), Reino Unido (71.970), Francia (53.556), Alemania (34.971), Portugal (34.006), Holanda (17.007) y Turquía (12.549).

Por ritmo de crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron durante el mes pasado los vuelos con Hungría (44,4% más de viajeros), Malta (+43,7%), Reino Unido (+39,6%), Irlanda (+29%) y Alemania y Portugal (+17,4%). Esta proyección internacional, junto con la operativa de rutas que no existían en agosto de 2024 explican que el tráfico foráneo aportase un 48,7% de la actividad comercial del aeropuerto.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto de Sevilla atendió el mes pasado 5.626 vuelos, de los que 4.938 fueron comerciales. En relación con la carga, los operadores movieron más de 800 toneladas.

La positiva evolución del tráfico durante agosto contribuyó a que el balance de los ocho primeros meses del año también marcara un máximo histórico, con 6.334.275 pasajeros y un repunte del 4,6% respecto al mismo periodo de 2024. De los 6.322.478 usuarios que viajaron en vuelos comerciales, 2.988.958 tenían origen o destino en territorio nacional (registro similar al de un año antes) y 3.333.520, en el extranjero (+9,6%). Durante el periodo tomado como referencia, en el aeropuerto operaron 47.769 vuelos, de los que 42.431 fueron comerciales (+3,5%). El movimiento de mercancías entre enero y agosto aumentó un 7,3% y rozó las 7.490 toneladas.