El aeropuerto rebasará este 2025 su 'límite' de 10 millones de pasajeros

En 2023, el Aeropuerto de Sevilla alcanzó los 8.071.524 de pasajeros. Este número se incremento en apenas un año en un millón, situándose en los 9.175.072 pasajeros registrados en 2024. Por lo que si se sigue esta tendencia, al terminar ... el actual ejercicio se sobrepasaría la barrera de los 10 millones. La misma cifra que, según declaró el director del aeródromo sevillano a ABC, tiene de capacidad máxima el aeropuerto hispalense.

Durante el primer trimestre de 2025 se ha incrementado cada mes el trafico de viajeros. Respecto al año pasado, en enero los pasajeros aumentaron en un 5,7%; en febrero el aumento fue del 17% y en marzo del 13%. Es decir, el crecimiento del número de pasajeros durante estos tres primeros meses ha sido del 11,9% de media. Si se mantiene esta cifra, el aeropuerto de San Pablo cerraría el año con 10.266.905 viajeros, superando en más de 200.000 personas su capacidad.

En su entrevista con este periódico, Sergio Millanes, director del aeropuerto hispalense, aseguró que no existe riesgo de saturación, ya que el crecimiento se está produciendo «en los periodos valle». Asimismo, añadió que una de las ventajas de la capital hispalense es que no existe la estacionalidad.

50.000 pasajeros al día

Desde Aena mantienen que, a corto y medio plazo, no existe riesgo de saturación del aeropuerto. Aunque se llegue a esos 10 millones, inciden en que se rigen más por la capacidad de pasajeros a la hora que hay en cada proceso aeroportuario. Este se refiere a cada paso que como viajero se hace en el aeropuerto, como por ejemplo la facturación, pasar el control de seguridad o embarcar en el propio avión. En la actualidad, según apunta el Documento de Regulación Aeroportuaria, se establece que la capacidad total es de 2.750 pasajeros a la hora en el edificio terminal. El aeropuerto de San Pablo está abierto de 6.30 horas a las 1.30 horas del día siguiente, por lo que la media diaria máxima que se puede soportar es de 50.875 pasajeros. A cierre de 2024, se atendió una media diaria de 25.068 usuarios, unos 1.355 pasajeros a la hora.

La capacidad máxima en el aeropuerto de Sevilla es de 2.570 pasajeros a la hora en el edificio terminal

Estos procesos aeroportuarios se monitorizan con el fin de detectar un posible cuello de botella de manera continua, actuando sobre el subsistema que lo requiriera. Cualquier actuación se realiza pensando en el medio plazo y solo sobre la parte del proceso en el que sea necesaria. Son obras que se acometen sin afectar a la operativa del aeropuerto, ya que no tienen tanta envergadura como podría ser una ampliación del terminal; el último de los pasos a realizar según apuntan desde la empresa gestora de la red aeroportuaria española. Además de las mejoras tecnológicas que puedan haber como, por ejemplo, la modernización del control de equipaje de mano, en el que pronto se dejará de tener que sacar líquidos y aparatos electrónicos.

No habrá que sacar los líquidos en el control de seguridad Sevilla contará próximamente, según indican desde Aena, con nuevas máquinas de inspección que ahorrarán a los pasajeros el tener que sacar los líquidos y aparatos electrónicos de sus equipajes de mano en el control de seguridad. Esta tecnología ya se está empezando a implantar en algunos aeropuertos españoles, al igual que se viene haciendo desde hace algún tiempo en los de Europa. Se trata de una medida que agiliza notablemente el tránsito de los pasajero por el control de equipajes.

Asimismo tienen los denominados planes directores, que miden el crecimiento del aeropuerto a 15 años vista y son revisados cada 8 años. Son estudios de planificación, no de inversión, que analizan qué necesitaría el aeropuerto en caso de que alcanzara su desarrollo máximo. Es en esas revisiones donde se estudia si hubiera que adaptar esa visión inicial debido a un cambio a la demanda; es decir, no es de obligado cumplimiento, sino que se ejecutará siempre y cuando fuera necesario.

Estos diez millones, no obstante, no es un número estancado. «No significa que cuando se llegue a los 10.000.001 millones no se quepa en el aeropuerto», apuntan desde Aena, recalcando que la actuación que se hizo sobre el edificio terminal se hizo a largo plazo y que las dimensiones del aeropuerto en estos momentos tienen cabida para seguir aumentando el número de pasajeros. «No nos podemos arriesgar a que se nos saturen las infraestructuras, por eso planificamos con tiempo». Asimismo, se cree que la subida exponencial de turistas que se viene dando desde la pandemia no se mantendrá «hasta el infinito», ya que sería insostenible. En ese sentido afirman que en toda la red de Aena se está viviendo un proceso de normalización en el que cada vez es más raro ver crecidas porcentuales de dos dígitos.

Dicho esto, el aeropuerto está inmerso en una campaña para abrir mercados intercontinentales. Un paso para el que hay que estar preparados, como buena carta de presentación que es de la ciudad, con unas instalaciones a la altura de sus conexiones.