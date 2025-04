El aeropuerto de Sevilla tiene prevista la ampliación del control de seguridad

La obra que se desarrolló en el aeropuerto entre 2019 y 2022 ha sido la mayor transformación en el aeropuerto en los últimos 30 años. Se realizaron trabajos para la ampliación del edificio terminal y la central eléctrica, además de llevar a cabo un ... recrecido -mejora del asfaltado- de la pista de vuelo. El sumo de estas actuaciones se saldaron por un valor de 80 millones de euros.

Ante este incremento en el número de pasajeros que, por ahora, se va a seguir viendo en el Aeropuerto de Sevilla, desde Aena declaran a ABC que los arcos de seguridad será el punto del proceso aeroportuario en el que se deberá actuar próximamente. En ese sentido, ya se estaría trabajando en el informe de necesidades para efectuarlo. No obstante no se decantan por una fecha concreta para el inicio de dichas obras, ya que reiteran que actualmente no se encuentra «saturado» pero se prevé que en un medio plazo sea sobre lo que haya que intervenir.

La obra del terminal es lo que da margen, según apuntan desde Aena, a que se siga creciendo el volumen de pasajeros. Es decir, se actúo sobre el continente para poder acometer, cuando se necesite, sobre el contenido, que vendrían a ser los diferentes subsistemas o procesos a los que el pasajero se enfrenta en el aeropuerto. Cualquier obra que se tenga que hacer a corto o medio plazo, sería de menor envergadura ya que según apuntan desde la empresa «Aena no se puede permitir una obra de estas características que le dure dos años». Ejemplifican esta idea con la apertura en 2010 de la terminal 3 en el aeropuerto de Málaga, tras la que se han continuado realizando mejoras de menor calado ante el evidente crecimiento que ha tenido el aeródromo en estos 15 años desde su nueva terminal y que, según señalan, no significa que la terminal se hiciera «mal o pequeña».

Futuras grandes obras

La próxima obra de gran calado será la construcción de una nueva zona de carga, esto se debe al considerable tráfico aéreo de este tipo, ya que en el aeropuerto de San Pablo se reciben tres aviones de carga al día, por lo que desde la dirección consideran necesario separarlo de la zona comercial.

A la nueva zona de carga, se le suma los trabajos que fueron licitados el pasado mes de octubre, para mejorar el aislamiento del edificio terminal. La obra pretende que la cubierta goce de un mayor aislamiento térmico, acústico y antivibratorio. El periodo de ejecución esta previsto para ocho meses.

Por ahora, fuertes aeroportuarias descartan la necesidad de una segunda pista de aterrizaje al igual que la ampliación de la que, actualmente, es la única terminal