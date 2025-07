La Aemet no da tregua en Sevilla: «Se espera un quinto episodio de altas temperaturas»

El calor sigue apretando en Sevilla, con temperaturas que hoy alcanzan los 38 grados, y una previsión de máximas que seguirán elevadas durante los próximos días. Según los últimos informes meteorológicos, Sevilla vivirá una semana con temperaturas superiores a los 35 grados, alcanzando picos de hasta 37 grados en algunos momentos, especialmente durante el fin de semana y principios de la próxima. El miércoles 23, eso sí, habrá un respiro con un ligero descenso que hará que las temperaturas máximas se sitúen en torno a los 33 grados.

A pesar de que las previsiones indican que las temperaturas podrían volver a subir en la última semana del mes, no se esperan condiciones extremas que pudieran catalogarse como ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha aclarado que no se puede tratar como tal, ya que las altas temperaturas no se mantendrán de manera prolongada durante el número de días necesarios para considerarse un fenómeno de esta magnitud.

Predicciones de la AEMET para esta semana en Sevilla aemet

Sin ola de calor pero con altas temperaturas

En su perfil de X, La AEMET ha explicado con datos que entre el 1 de mayo y el 31 de agosto Andalucía ya ha experimentado cuatro episodios de altas temperaturas, siendo el tercero el más intenso con ola de calor incluida. El quinto episodio se espera en torno a la última semana de julio, entre el 24 y el 31. Las temperaturas máximas de esa semana podrían volver a superar los 40 grados, pero sin que se registre una «ola de calor» propiamente dicha.

Datos del aeropuerto de Sevilla pic.twitter.com/k4wxWn07pi — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) July 17, 2025

La humedad en la zona también podría aumentar la sensación térmica, haciendo que la percepción del calor sea aún mayor.

Recomendaciones de la AEMET para combatir el calor

Ante este panorama, desde la AEMET se recomienda a la población sevillana tomar medidas preventivas, como evitar la exposición al sol en las horas de mayor calor, mantenerse bien hidratado y vestir ropa ligera, además de utilizar protección solar en caso de salir al exterior.

Asimismo, las autoridades aconsejan prestar especial atención a personas vulnerables como niños, ancianos y personas con problemas de salud respiratoria, ya que las altas temperaturas pueden agravar estas condiciones.

La AEMET recuerda que, si bien no se trata de una ola de calor en términos técnicos, la elevada sensación térmica y los picos de temperaturas máximas aún pueden ser perjudiciales para la salud pública. Es por ello que es fundamental que los sevillanos sigan de cerca las actualizaciones meteorológicas para poder tomar las precauciones necesarias.