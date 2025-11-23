Suscríbete a
La Aemet manda un aviso de un cambio de tiempo en Sevilla: la lluvia vuelve esta semana tras la ola de frío polar

Tras solo una jornada de precipitaciones y otra en la que las temperaturas mínimas ascenderían, el panorama volvería a ser como el de este penúltimo fin de semana de noviembre

Los embalses de Sevilla están a más de un 75 por ciento de media de capacidad tras las lluvias de este otoño

Las últimas lluvias en Sevilla garantizan agua para los próximos seis años

Gente caminando abrigada y con el paraguas por el Puente de San Telmo durante un día de frío y lluvia en Sevilla
Gente caminando abrigada y con el paraguas por el Puente de San Telmo durante un día de frío y lluvia en Sevilla
Álvaro Galván

Álvaro Galván

La masa de aire frío de origen ártico que entró en Sevilla el pasado jueves se ha hecho notar considerablemente este fin de semana. Se ha producido así un descenso térmico que ha obligado a los sevillanos a sacar los abrigos a ... finales de noviembre, habiéndose registrado unas temperaturas mínimas de 5 grados. Sin embargo, aunque sea ya este el panorama que impere durante las próximas semanas, a medida que se acerca el invierno, no va a ser permanente.

