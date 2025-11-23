La Aemet manda un aviso de un cambio de tiempo en Sevilla: la lluvia vuelve esta semana tras la ola de frío polar

La masa de aire frío de origen ártico que entró en Sevilla el pasado jueves se ha hecho notar considerablemente este fin de semana. Se ha producido así un descenso térmico que ha obligado a los sevillanos a sacar los abrigos a ... finales de noviembre, habiéndose registrado unas temperaturas mínimas de 5 grados. Sin embargo, aunque sea ya este el panorama que impere durante las próximas semanas, a medida que se acerca el invierno, no va a ser permanente.

Y es que, tras esta reciente ola de frío polar, habrá un breve intervalo de lluvias. Así lo ha notificado la Agencia Estatal de Meteorología, desde donde se ha avisado del regreso de las precipitaciones a Sevilla en esta última semana de noviembre, aunque para nada serán persistentes. Eso repercutirá, asimismo, en las temperaturas, propiciando un ligero repunte en los termómetros, aunque también pasajero.

La lluvia vuelve a Sevilla esta semana

El penúltimo fin de semana de noviembre en Sevilla culmina con un domingo en el que las temperaturas oscilarían entre los 18 y los 5 grados; este pronóstico, según la Aemet, viene acompañado de cielos pocos nubosos. Sin embargo, no tardará en verse ese cambio de tiempo del que ya ha avisado este organismo, pues es el lunes cuando se estima que vuelvan las lluvias a la capital hispalense. En dicha jornada, la probabilidad de chubascos comenzaría desde el mediodía, aunque es a partir de por la tarde-noche cuando es más posible que lleguen esas precipitaciones.

Paso de un frente entre lunes y martes, que dejará algunas precipitaciones en amplias zonas de Andalucía pic.twitter.com/lH7yBaMMdY — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) November 23, 2025

Estas nuevas lluvias se deben a una una masa de aire más templado que ya ha entrado este domingo por el noroeste peninsular, junto con un frente cargado de lluvias; de ahí que los chubascos, escasos, no lleguen a Sevilla hasta el lunes.

Ahora bien, ese panorama lluvioso apenas duraría, puesto que el martes vuelve de nuevo la estabilidad a la ciudad, acompañada de un aumento de las temperaturas mínimas, que alcanzarían los 10 grados.

Pronóstico de Aemet para estos días en Sevilla Aemet

Por otra parte, para lo que resta de semana, se volvería a la situación de estos últimos días, con un frío notable en Sevilla que haría que las mínimas rondasen los 5-6 grados, y sin probabilidad de lluvias.