La Aemet anuncia que día va a hacer más calor de esta semana en Sevilla

El mes de mayo sigue restando días en el calendario y poco a poco va afrontando sus últimas semanas, estas llevarán a dar paso a junio y con él la bienvenida a un nuevo verano.

Los termómetros con el incremento de las temperaturas empiezan a anunciar la inminente llegada de la estación estival a la capital hispalense. Tras una primera quincena de mayo en la que las temperaturas han dado un respiro, siendo más frescas en comparación con años anteriores, este final de mes se presenta con previsiones más propias de los próximos meses.

Una semana más, las temperaturas seguirán en ascenso hasta alcanzar los 35 grados el próximo jueves 22, jornada que apunta a ser la más calurosa de la tercera semana de mayo. Aunque el resto de días no se llegue a esta temperatura, Sevilla no abandonará los 30 grados de máxima y no se esperan lluvias en toda la semana.

Respecto a la previsión por días, la Aemet pronostica este lunes una jornada soleada con temperaturas entre los 29 grados de máxima en las horas centrales de la tarde y los 14 grados de mínima en los primeros momentos de la mañana.

Previsión de la Aemet para esta semana en Sevilla AEMET

El martes, los termómetros superarán la barrera de los 30 grados en Sevilla, con máximas que se situarán en torno a los 32 grados y mínimas de unos 16 grados. Estas temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, continuarán en ascenso a lo largo de la semana, sinónimo de la antesala del verano.

La jornada del miércoles se perfila como calurosa con temperaturas plenamente veraniegas, en las horas centrales se registrarán los 34 grados de máxima, mientras que en los momentos más frescos no se pasará de los 19 grados, todo ello con el sol como protagonista en los cielos sevillanos.

El jueves llegarán los 35 grados a Sevilla

El jueves apunta a ser el día más caluroso de la semana. En Sevilla, los 35 grados se podrán ver en los termómetros bajo cielos plenamente soleados, mientras que las mínimas se quedarán en los 19 grados de la jornada anterior.

En la jornada del viernes se espera que las temperaturas máximas experimenten un mínimo descenso, bajando a los 33 grados, mientras que las mínimas descenderán solo un grado, situándose en los 18 grados.

Para el fin de semana, aunque todavía los pronósticos no son claros ni precisos, la Aemet apunta unas temperaturas superiores a los 30 grados con mínimas de 17 grados, sin probabilidad de agua al final de esta semana en la capital andaluza.