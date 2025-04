Adolescencia, un debate más allá de una serie de éxito

«Un niño llegó a la consulta porque un compañero le pidió que se suicidara»

Los casos extremos no dejan de ser eso, extremos. A la consulta de un psicólogo infantil llegan casos complicados, como el de un niño de 11 años que recibió un mensaje de un compañero de clase que desató la preocupación en sus padres. «Un niño vino un día y me dijo «Pepito me mandó un mensaje ayer y me dijo que me suicidara». Con diez-once años no es capaz de manejar eso. Hay que enseñar a un niño a tener muy en cuenta quién me dice qué y por qué. Y sobre todo nunca llevarme las cosas a lo personal. Es decir, Pepito no me ha dicho suicídate porque se haya levantado por la mañana y haya decidido tratarme mal. Pepito funciona así porque es la única manera en la que sabe funcionar», señala la psicóloga Elena López.