Suscríbete a
ABC Premium

Adjudicado el estudio de reordenación para combatir las molestias del tráfico en la Ronda Urbana Norte de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla busca reducir el efecto que el volumen de vehículos procedentes de la SE-30 y la A-4 produce en los vecinos de la zona

Atascados en el embudo de las obras del metro de Sevilla

El semáforo de la SE-40 sigue en rojo: dos tramos en obras y cuatro sin plazo

Tráfico en la Ronda Urbana Norte de Sevilla
Tráfico en la Ronda Urbana Norte de Sevilla juan flores
Cristina Rubio

Cristina Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Gerencia de Urbanismo ha adjudicado el estudio de alternativas y de reordenación de la la Ronda Urbana Norte a la empresa Benefa Gestión de Negocios, que ha presentado una oferta valorada en 86.344 euros. Un trabajo de análisis para el que el Ayuntamiento ... de Sevilla da a la firma un tiempo estimado de ocho meses. El objetivo del proyecto es reducir tanto los riesgos como las molestias que el sobrecargado tráfico de esta vía provoca en los vecinos de sus aledaños.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app