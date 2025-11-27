Adjudicado el estudio de reordenación para combatir las molestias del tráfico en la Ronda Urbana Norte de Sevilla

La Gerencia de Urbanismo ha adjudicado el estudio de alternativas y de reordenación de la la Ronda Urbana Norte a la empresa Benefa Gestión de Negocios, que ha presentado una oferta valorada en 86.344 euros. Un trabajo de análisis para el que el Ayuntamiento ... de Sevilla da a la firma un tiempo estimado de ocho meses. El objetivo del proyecto es reducir tanto los riesgos como las molestias que el sobrecargado tráfico de esta vía provoca en los vecinos de sus aledaños.

Con más de de 85.000 vehículos circulando diariamente por ella, es la segunda carretera con más tráfico de Sevilla, sólo por detrás de la SE-30. Precisamente, la circulación masiva por este viario se debe al que proviene de dicha vía así como al de la A-4, que desemboca en la Ronda Urbana Norte.

A su vez, el Consistorio ha recuperado el proyecto de la SE-35 para hacer más fluida la circulación en este entorno, que funcionará a modo de 'bypass' entre la SE-30 y al SE-20. El pasado mes de mayo se adjudicó también el contrato para el estudio del anteproyecto del tramo referido de la SE-35, que está en elaboración en estos momentos. Ambas medidas se complementan como una estrategia conjunta para lograr la mejora de la circulación en todo el sector norte de Sevilla.

Mejorar las conexiones con la SE-20

La reconfiguración y reordenación de la Ronda Urbana Norte pretende disminuir los niveles de contaminación y ruido mediante medidas como la construcción de carriles bici, la ampliación de acerados y la creación de zonas verdes, que estimule la transformación de esta vía en un modelo de bulevar urbano. Se busca asimismo eliminar el efecto barrera que actualmente provoca esta Ronda Urbana, por su actual configuración, entre los barrios situados a ambos márgenes de la misma. También se trabajará en la mejora de las conexiones con la SE-20 (Ronda Supernorte).

Para conseguirlo se van a analizar los tramos de la vía poniendo en especial énfasis en los que se detecta una especial necesidad de integración urbana. Estos serían el tramo comprendido entre la Glorieta de San Lázaro y la Avenida Pino Montano, al ser considerado la parte más urbana de la vía; la Glorieta Berrocal, con el objetivo de mejorar el tránsito peatonal sobre la misma y favorecer su integración con el Parque Norte y la intersección de la Avenida Pino Montano con el paso inferior del Parque de Miraflores, donde se estudiará la posibilidad de prolongar este último hasta superar la propia Avenida Pino Montano, realizando el cruce de la misma a distinto nivel.

La actuación que se decida se expondrá públicamente mediante un proceso de participación ciudadana, para que personas y colectivos interesados en el proyecto puedan conocerlo y realizar aportaciones al mismo. Las conclusiones y sugerencias que resulten del proceso participativo podrán incorporarse al anteproyecto técnico.