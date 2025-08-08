Adjudicadas las obras urgentes de seguridad en la hacienda El Rosario en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha contratado ya las obras urgentes y medidas de seguridad de carácter provisional planeadas en el cortijo de la Hacienda el Rosario, enclavado en Torreblanca, de titularidad municipal, en estado ruinoso y marcado por la muerte de un adolescente de 17 años el 9 de febrero de 2020, al caer sobre él una sección de muro tras los golpes de otro menor de edad.

Esta antigua hacienda cuenta con más de 1.900 metros cuadrados construidos y constituye un notable ejemplo de la arquitectura rural andaluza, si bien su situación de abandono ha derivado en actos de vandalismo y expolio a lo largo de los años, con el consiguiente deterioro de su estado de conservación hasta el extremo de ser escenario del mencionado accidente saldado con la muerte de un menor de edad que junto con unos amigos se había internado en el recinto, en un marco en el que el Ayuntamiento hispalense, como propietario del mismo, no lo tenía vallado para impedir situaciones de riesgo.

Fue después de este siniestro mortal cuando el Consistorio, entonces gobernado por el socialista Juan Espadas, acometió el cerramiento de este cortijo del entorno de Torreblanca.

Como consecuencia del trágico accidente, la familia del menor reclamó inicialmente al Ayuntamiento una indemnización de más de 168.000 euros, si bien tal petición fue denegada después de que el Consejo Consultivo de Andalucía avalase la propuesta desestimatoria municipal, bajo la premisa de que el tabique caído «no se desplomó sobre la víctima imprevisible y repentinamente, sino como consecuencia de los golpes de otro menor, sin los cuales no se habría producido el fatal desenlace»,

Litigio contencioso

Empero, tras recurrir la familia por lo Contencioso Administrativo de la mano del abogado Joaquín Moeckel, en 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó al Ayuntamiento a pagar una indemnización de 84.158 euros, como responsable parcial del siniestro.

Y es que según el tribunal, «mantener sin medida alguna de protección un inmueble, con fácil acceso al mismo por parte de cualquier persona -incluso con un pozo sin señalizar y sin protección alguna-, resulta muy relevante, junto a la acción directa de los menores -causa inmediata-, para la producción del daño».

Ahora, el contrato adjudicado por la Gerencia de Urbanismo a la empresa Atlántico 18 S.L. para actuaciones urgentes y medidas provisionales de seguridad, por importe de 342.700 euros y cuatro meses de plazo de ejecución; incluye una revisión de las cornisas, pináculos y los elementos decorativos del recinto, colocando una red de protección envolvente donde resulte necesario; así como actuaciones para pre consolidar y fijar los morteros de cal de la portada y el relleno del hueco de la misma, que contará con una puerta de acceso.

Retirada de basura y escombros

Para el interior de la hacienda, esta contratación contempla la retirada de escombros, basura y vegetación y medidas de desinfección, desratización y desinsectación; además del desmantelamiento de los elementos sueltos o inestables de forjados, cubiertas, carpinterías que impliquen riesgos y la consolidación de muros y cornisas.

Especialmente, el contrato adjudicado recoge la instalación de una red de protección envolvente en la torre del contrapeso de la hacienda ante la posible caída de cascotes y la colocación de una cubierta provisional de chapa de acero en la nave de los almacenes.

En cuanto al cerramiento, se repondrá el vallado perimetral desaparecido y serán instalados elementos de señalética con avisos de peligro de derrumbamiento y prohibido el paso en todo el perímetro y en los accesos; entre otras actuaciones previstas para impedir situaciones como la suscitada aquel funesto 9 de febrero de 2020.

Al respecto, el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado «el firme compromiso« del Gobierno local para »sacar del abandono el patrimonio de la ciudad, como este edificio del siglo XVIII que da nombre a todo un nuevo barrio«.