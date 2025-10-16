Adif soluciona la incidencia que causó retrasos en trenes de Alta Velocidad entre Sevilla y Córdoba

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha dado por solucionada a primera hora de este jueves la incidencia en los sistemas de señalización en el tramo comprendido entre las estaciones de Hornachuelos y Majarabique que causó retrasos de 40 minutos en los trenes de ... alta velocidad entre Sevilla y Córdoba en la tarde de este miércoles y que afectó a decenas de pasajeros.

Así lo ha comunicado la empresa en un mensaje publicado en sus redes sociales sobre las 07.00 horas. La incidencia, detectada a las 19.43 horas a la altura de Guadajoz (Sevilla), afectaba a un desvío que había dejado de funcionar, lo que obligó a realizar la circulación por una sola de las dos vías disponibles en ese tramo de la línea de alta velocidad. Los técnicos de Adif trataron de resolver la situación con la mayor brevedad posible, aunque las demoras se hicieron más que evidentes en la línea.

Esta limitación provocó un 'cuello de botella' que repercutió en la puntualidad de los trenes, con retrasos que, según fuentes de Adif, eran de una media de unos quince minutos en torno a las 20,00 horas, pero que aumentaron hasta los 40 minutos cerca de las 21,00 horas.