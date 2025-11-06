Suscríbete a
ABC Premium

Adepa aborda el legado patrimonial de la Expo 92 y reflexiona sobre el futuro uso del Canal de la Expo

La asociación sevillana repasa las «excusas» a las que a su juicio se aferra el convenio y entiende que existe una «destrucción del legado»

Urbanismo desestima el recurso de Adepa a los apartamentos turísticos junto a la Maestranza

Adepa ha celebrado una mesa redonda sobe el legado de la Expo en la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras
Adepa ha celebrado una mesa redonda sobe el legado de la Expo en la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras Juan Flores
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía (Adepa) presentó en septiembre unas alegaciones a las recientes propuestas urbanísticas que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente efectúa para el ámbito de la Cartuja, concretamente en lo que atañe al futuro ... del Canal de la Expo, y ha dado a conocer cuáles son los riesgos que dichas modificaciones podrían suponer para la preservación de este enclave tan representativo del legado patrimonial de la Exposición Universal de 1992.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app