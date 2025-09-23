Acuerdan el ingreso en prisión provisional de uno de los tres detenidos por la muerte de un joven en Torreblanca

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos, ha acordado en la noche de este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de uno de los tres detenidos en relación con la muerte de un joven este pasado fin de semana en Torreblanca.

Los otros dos arrestados han quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial los días 11 y 25 de cada mes. En la causa se investigan presuntos delitos de homicidio y lesiones. La causa la llevará el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. Durante sus respectivas comparecencias judiciales, los tres detenidos han prestado declaración.

Los hechos sucedieron este pasado sábado, cuando un grupo de jóvenes estaban concentrados bebiendo en el entorno de la calle Sándalo de Torreblanca. Por una circunstancia que no ha trascendido de momento se originó una trifulca entre varios de ellos. Según han trasladado fuentes de la investigación a este periódico, dos de los protagonistas se adentraron en una de las viviendas de la calle Sándalo, una vía peatonal que une la plaza del Platanero con la calle Granado, y desde la azotea del inmueble lanzaron una loseta de terrazo con cemento, incluso, pegado.

La loseta impactó en la cabeza de la víctima, por la que no se pudo hacer nada para salvar su vida pese a que desde el 112 se dio traslado rápidamente de lo sucedido a Policía Nacional, Policía Local y sanitarios.