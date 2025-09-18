Estas son todas las actividades gratuitas que se pueden hacer en Sevilla durante la Semana de la Arquitectura: cómo reservarlas

El Museo de la Cerámica de Triana podrá visitarse durante la XIV Semana de la Arquitectura de Sevilla

La XXIV Semana de la Arquitectura de Sevilla, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), se celebrará del 6 al 10 de octubre de 2025 con una completa programación que acerca la arquitectura a la ciudadanía a través de rutas urbanas, visitas a edificios premiados y actividades abiertas. El objetivo: mostrar cómo la arquitectura incide en la vida de las personas y reconocer el trabajo desarrollado en la provincia durante el último cuarto de siglo.

El punto de partida será la exposición instalada en la sede del COAS, que reúne los 117 trabajos presentados a los VI Premios COAS Arquitectura & Sociedad 2025 junto con proyectos distinguidos en ediciones anteriores. Una panorámica que refleja la diversidad de la práctica arquitectónica en Sevilla: desde vivienda unifamiliar y colectiva hasta rehabilitación, diseño interior o intervenciones urbanas.

Rutas guiadas

Uno de los pilares de la programación son los cinco recorridos guiados por arquitectos y arquitectas, que permitirán descubrir sobre el terreno distintos ámbitos de la ciudad y su entorno:

Arquitectura contemporánea en la Macarena – Lunes 6 de octubre (10:00, 11:00, 16:30 y 17:30).

Isla de la Cartuja – Martes 7 de octubre (10:00, 11:00, 16:30 y 17:30).

Aljarafe y vivienda colectiva. Utopías y realidades – Miércoles 8 de octubre (9:30, con un grupo ampliado de 50 personas).

Sevilla Este – Jueves 9 de octubre (10:00, 11:00, 16:30 y 17:30).

Universidad Laboral: ayer y hoy – Viernes 10 de octubre (10:00, 11:00, 16:30 y 17:30).

Estas rutas, con aforos limitados, permitirán analizar proyectos recientes y debatir con los propios autores y participantes sobre los retos urbanos y arquitectónicos de cada zona.

Visitas a edificios premiados

La Semana también ofrecerá la oportunidad de entrar en algunos de los edificios reconocidos en distintas ediciones de los Premios COAS Arquitectura & Sociedad. Entre ellos destacan:

Casa de los 9 Pórticos – Martes 7 de octubre (11:00, 11:30, 18:00 y 18:30).

Museo de la Cerámica de Triana / Hotel Montalván – Martes 7 de octubre (11:00 y 17:00).

Hotel Posada del Lucero – Miércoles 8 de octubre (11:00 y 17:00).

Centro de Negocios Aerópolis – Miércoles 8 de octubre (11:00 y 17:00).

Vivienda en calle Sol, 110 – Miércoles 8 de octubre (12:00 y 18:00).

Palacio de San Telmo – Jueves 9 de octubre (10:00 y 11:30).

Palacio de Deportes / Centro Cívico Los Silos – Jueves 9 de octubre (11:00 y 17:00).

Espacio Mondo – Viernes 10 de octubre (11:00 y 18:00).

Estas visitas, con plazas limitadas y control de asistencia, permitirán a los ciudadanos conocer la arquitectura galardonada directamente desde dentro, recorriendo espacios emblemáticos y dialogando sobre su valor patrimonial y social.

Otras actividades complementarias

Junto a rutas y visitas, la Semana incluirá conferencias y conversatorios vespertinos en el salón de actos del COAS, inaugurados por el estudio MGM Morales de Giles Arquitectos; además de sesiones críticas, la colaboración con la placa Docomomo, el concurso de fotografía en Instagram #SevillaContemporanea25, y la jornada de dibujo callejero Urban Sketchers «Sevilla Premiada».