Activan el aviso amarillo por lluvias en Sevilla: hasta cuándo seguirá activa la borrasca Claudia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de ampliar en la mañana de este lunes la alerta amarilla para diferentes puntos de la provincia sevillana por lluvias. Concretamente, se ha activado para las zonas de la Sierra Norte y la campiña y estará vigente hasta ... las 12:00 horas.

Los últimos restos de la borrasca Claudia están descargando con bastante fuerza en Sevilla, por lo que se ha tenido que activar el riesgo por precipitaciones abudantes hasta el mediodía. La estimación de Meteorología es que caigan 15 litros en una hora.

El frente ya ha dejado un total de 1.400 incidencias en Andalucía durante el fin de semana, y solo quedaba con aviso amarillo la provincia de Cádiz, en el Estrecho y el litoral hasta las 21.00 horas por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros en 12 horas, no obstante, Sevilla se suma con este nuevo aviso por fuertes precipitaciones.

La previsión de la Aemet para este lunes en Andalucía es de cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones entre débiles y moderadas, más probables e intensas en el litoral atlántico y el área del Estrecho, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormentas.

Las temperaturas irán en descenso, aunque localmente las máximas no tendrán cambios. Los vientos serán entre flojos y moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral atlántico durante la primera mitad del día.