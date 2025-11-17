Suscríbete a
ABC Premium

Activan el aviso amarillo por lluvias en Sevilla: hasta cuándo seguirá activa la borrasca Claudia

El fenómeno ya ha provocado 1.400 incidencias en Andalucía

La SE-20 seguirá cortada por los daños ocasionados por la borrasca Claudia

Una joven trata de protegerse con su paraguas de las lluvias en Sevilla
Una joven trata de protegerse con su paraguas de las lluvias en Sevilla E.P.
María José Lora

María José Lora

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de ampliar en la mañana de este lunes la alerta amarilla para diferentes puntos de la provincia sevillana por lluvias. Concretamente, se ha activado para las zonas de la Sierra Norte y la campiña y estará vigente hasta ... las 12:00 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app