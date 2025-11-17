Un accidente en San Francisco Javier corta el tráfico y provoca desvíos de Tussam

Un accidente de tráfico se ha registrado en la mañana de este lunes en Sevilla, en concreto, en la avenida San Francisco Javier, que ha obligado a cortar la circulación en la zona.

Tanto Policía Local, Bomberos y efectivos de Emergencias Sanitarias 061 ... intervienen en estos momentos en la citada avenida en su confluencia con Ramón y Cajal, según informa el Consistorio a través de Emergencias Sevilla. Por el momento, se desconocen más datos del suceso que ha provocado estos cortes y desvíos en el tráfico rodado.

Ahora mismo permanece cortado en San Francisco Javier sentido avenida Diego Martínez Barrios. Igualmente, las líneas de Tussam que pasan por la zona están desviadas como consecuencia del accidente.

