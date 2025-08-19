Acaba la ola de calor más larga registrada en agosto en Sevilla: «Temperaturas llamativas pero no insólitas»

La recién finalizada nueva ola de temperaturas extremas no constituye un episodio insólito ni ha marcado nuevos récord nacionales en el cada vez más preocupante ranking del calor, pero sí ha sido un episodio caracterizado por excepcionalidades propias y que conviene tener muy en ... cuenta, dada su prolongada duración, las fechas del calendario que ha abarcado y su extensión territorial.

Así lo dicen voces autorizadas del mundo de la meteorología, como por ejemplo Juan de Dios del Pino, físico y delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Ceuta y Melilla, quien detalla que con 16 días de duración, desde el 3 al 18 de agosto, se ha tratado de la tercera ola de calor más prolongada desde 1975, empatando eso sí en esos 16 días de duración con los episodios similares de 2022 y 2003.

Sólo la superan en cuanto a duración la ola de calor de 26 días vivida en 2015 desde el 27 de junio al 22 de julio de dicho año y la de 18 días de 2022, que comenzó un 9 de julio para finalizar el 26 de julio de tal ejercicio, con lo que estos tres grandes episodios de calor extremo y el de 16 días de 2022 mencionado anteriormente están comprendidos en aproximadamente los últimos diez años.

Se trata, además, de «la más larga» de las olas de calor acontecidas íntegramente en agosto, porque este prolongado episodio de calor extremo tiene la particularidad de haber comenzado y finalizado este mes, cuando tradicionalmente comienzan a «bajar un poco las temperaturas» máximas, según Del Pino.

Tal escenario lleva al delegado de la Aemet en Andalucía a avisar de que desde 1975 se detecta que el número de días del año sometido al fenómeno de las olas de calor viene experimentando un incremento de una jornada más «por cada década». Empero, si se analiza el periodo comprendido entre los años 2000 y 2025, o sea la mitad del marco temporal anterior; la subida es de un día más del año con ola de calor por cada tres anualidades, o sea tres jornadas más con ola de calor al año por cada década transcurrida.

Juan de Dios del Pino señala además que si bien esta nueva ola de calor no ha batido el récord de calor de España en temperatura máxima, que permanece en los 47,6 grados registrados el 14 de agosto de 2021 en La Rambla, en la provincia de Córdoba; sí llama la atención su «intensidad» por el número de lugares castigados con temperaturas extremas y su extensión territorial.

Ha señalado, así, los muchos municipios de Andalucía «y del resto de España» sobre los que pesaban avisos meteorológicos rojos por temperaturas extremas el pasado domingo, cuando un total de 221 estaciones de la red nacional de Aemet, o sea el 28 por ciento del total, llegaron a la temida barrera de los 40 grados o la superaron.

El mapa del calor

Además, 94 de las estaciones de la Aemet en toda España, es decir el 12 por ciento; alcanzaron o superaron la marca de los 42 grados, 19 estaciones alcanzaron lecturas de 44 grados o más y siete llegaron a los 45 grados o incluso superaron dicha temperatura, con tres casos de esta última franja en la provincia de Sevilla, concretamente Tomares con 45.3 grados, Morón de la Frontera con 45.2 y La Roda de Andalucía con 45 justos.

Esa jornada, además, 118 de las estaciones de la red de Aemet, un 15 por ciento del total, no bajó de los 25 grados, destacando en la provincia hispalense el caso de Osuna, que comenzó la madrugada del domingo a 34.8 grados y empezó la siguiente a 35.1 grados.

El domingo 17 de agosto habría sido, según la Aemet, el día más cálido de todo el año 2025 en Andalucía, con valores máximos muy por encima de lo normal de forma generalizada en la región. Ese día, por cierto, la demanda energética alcanzaba su mayor punta de todo el verano en el conjunto de Andalucía, con 7.434 megavatios, según datos de Endesa, en consonancia con los de la Aemet.

«Yo no recuerdo una situación con tantos avisos rojos», asegura el delegado de la Aemet en Andalucía, con relación al impacto global de este último episodio de temperaturas extremas, considerando que el mismo ha tenido «sus excepcionalidades» y que de manera general, «las olas de calor están aumentando en duración, intensidad y extensión territorial».

Similares conclusiones expone el presidente de honor de la Asociación Meteorológica Española y reputado meteorólogo José Antonio Maldonado, destacando igualmente que se ha tratado de «una de las olas de calor más duraderas» y, especialmente, «una de las más largas de agosto», además de que las temperaturas extremas «han afectado a prácticamente toda España», incluso con Oviedo (Asturias) superando la barrera de los 40 grados, algo que «muy pocas veces sucede».

A su entender, «lo más significativo» de esta nueva ola de calor radica en su prolongada duración de 16 días y su impacto en el sector occidental de la cornisa cantábrica, con «temperaturas muy altas» tanto en Asturias como en Galicia y además en Castilla y León, algo «verdaderamente» a tener en cuenta.

José Antonio Maldonado, miembro además del consejo rector de la Aemet, resume así que si bien no ha sido una ola de calor de carácter «insólito», sí ha resultado «llamativa» por la «anomalía» implícita en su larga duración y su amplio impacto territorial.

Una ola de calor que, por supuesto, deja sus consecuencias en diferentes ámbitos, pues las puntas de demanda contabilizadas por Endesa en la provincia de Sevilla arrojan 1.833 megavatios (MW) a las 22,21 horas precisamente del abrasador domingo 17 de agosto; 1.740 MW a las 19,56 horas del sábado 16 y 1.693 a las 18,48 del viernes 15 de agosto; toda vez que el mayor repunte de demanda de todo el verano en Sevilla fue registrado el 13 de agosto con 1.970 MW a las 18,27 horas.

La población ha afrontado así una situación excepcional que deja su impacto en el cuerpo, pero también en la mente. Porque como explica el doctor en Psicología José María García, del centro de psicoterapia Integra en Sevilla, «hay una correspondencia entre el cuerpo y la mente y cuando el primero sufre temperaturas tan extremas, envía (a la mente) mensajes sobre su malestar físico».

Incidencia en la salud mental

José María García ha esgrimido así un estudio elaborado en 2022 en Estados Unidos que ya relacionaba el calor con una subida «del ocho por ciento» en las visitas a las consultas de salud mental; así como otras investigaciones que conectan las temperaturas extremas con un incremento de «la impulsividad y la agresividad».

Especialmente, avisa de que el «cansancio acumulado» por los déficit de sueño a cuenta del calor pueden conducir a situaciones de «agotamiento emocional», escenario este último que a su vez puede «activar procesos de depresión o ansiedad» en personas «vulnerables» o con alguna predisposición a tal tipo de afecciones, así como agravar situaciones que dicha naturaleza en el caso de personas que ya las padecen.

Además, este especialistas advierte de que la suerte de «confinamiento» voluntario en las viviendas para protegerse del calor constituye un obstáculo para quienes afrontan procesos en materia de salud mental; porque supone un cierto «aislamiento social» que puede empeorar la patología. Y es que como razona este doctor en Psicología, «el contacto con otras personas tiene un efecto sanador» para quienes padecen procesos depresivos o de ansiedad.