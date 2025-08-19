Suscríbete a
Acaba la ola de calor más larga registrada en agosto en Sevilla: «Temperaturas llamativas pero no insólitas»

Con 16 días de duración es la tercera más prolongada desde 1975 y empata con otras dos de 2022 y 2003

Sevilla afronta el pico de calor extremo con un déficit para combatirlo

Osuna pasa la madrugada a más de 35 grados y Sevilla acapara cinco de los diez mayores picos de calor del domingo

Un hombre se refresca en Sevilla en plena ola de calor
Un hombre se refresca en Sevilla en plena ola de calor Juan Flores Mulero
Fernando Barroso Vargas

La recién finalizada nueva ola de temperaturas extremas no constituye un episodio insólito ni ha marcado nuevos récord nacionales en el cada vez más preocupante ranking del calor, pero sí ha sido un episodio caracterizado por excepcionalidades propias y que conviene tener muy en ... cuenta, dada su prolongada duración, las fechas del calendario que ha abarcado y su extensión territorial.

