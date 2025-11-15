Suscríbete a
ABU compra el último solar de Chapina para hacer pisos de lujo

Será un edificio de seis plantas con dos plantas subterráneas para garajes y trasteros

La última parcela de Chapina acogerá una nueva promoción de viviendas en Sevilla

Parcela donde irá ubicado el nuevo bloque de viviendas
Parcela donde irá ubicado el nuevo bloque de viviendas ABC
Jaime Parejo

Triana se queda sin parcelas libres después de que el Grupo ABU haya adquirido el último solar que quedaba disponible para levantar pisos de lujo. Estas viviendas se ubicarán en el terreno que estaba disponible en la plaza de Chapina, una vez que ... el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo daba luz verde al proyecto de reparcelación del Plan Especial de Reforma Interior Odiel-Plaza de Chapina, con el objeto de aprovechar un espacio que se encontraba vacío y con un muro que delimitaba su perímetro.

