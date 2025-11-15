ABU compra el último solar de Chapina para hacer pisos de lujo

Triana se queda sin parcelas libres después de que el Grupo ABU haya adquirido el último solar que quedaba disponible para levantar pisos de lujo. Estas viviendas se ubicarán en el terreno que estaba disponible en la plaza de Chapina, una vez que ... el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo daba luz verde al proyecto de reparcelación del Plan Especial de Reforma Interior Odiel-Plaza de Chapina, con el objeto de aprovechar un espacio que se encontraba vacío y con un muro que delimitaba su perímetro.

La parcela está situada entre la plaza de Chapina, la calle Doctores Lasso Simarro y la avenida de la Expo 92, en unos terrenos que no estaban en uso desde 1987. El complejo albergará viviendas exclusivas y de diseño de las que suele construir este grupo inmobiliario, que consolida su expansión y su presencia en la capital, donde ya esta presente en Artillería y la Carretera de Carmona. La arquitectura del edificio pretende integrarse en la especial identidad del barrio de Triana y estará compuesto por un único edificio de seis plantas, con viviendas desde la planta baja hasta una última planta que contará con unas vistas envidiables.

No en vano, el enclave del solar, que generará un volumen de negocio de 50 millones de euros, situará a sus futuros propietarios en una localización envidiable de la capital, ya que estarán a un paso del centro de la ciudad, cruzando el puente del Cachorro, además de situarse a un paseo de lugares de compras como el centro comercial Torre Sevilla o el Plaza de Armas, o de lugares de recreo y esparcimiento como la ribera del río Guadalquivir y el Parque Magallanes.

Tal y como publicó adelantó ABC de Sevilla, estos terrenos en los que Grupo ABU construirá este bloque de viviendas están compuestos por un total de once parcelas pertenecientes hasta a tres propietarios distintos. La gran parte de los mismos, unos 3.616,45 metros cuadrados, pertenecen a la empresa Proyectos Sanitarios Andaluces S.L. y fue adquirida por sus actuales titulares en el año 1989. El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, es dueño de una serie de pequeñas parcelas de estos suelos que, en su conjunto, suman 2.320 metros cuadrados, y que en su día se sumaron al patrimonio local a través de un proceso de expropiación. El espacio restante pertenece a varios miembros de una misma familia.

Cabe recordar que los terrenos estaban calificados hasta hace poco como equipamientos, tal y como los designó el PGOU en 1987. Sin embargo, el transcurso de los años no ha logrado que ningún inversor privado o público haya mostrado interés en los mismos, por lo que la zona se perimetró con un muro para protegerlo de la situación de abandono en el que se encontraba. Con las posibilidades que ofrece la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la Gerencia de Urbanismo optó por la recuperación de este espacio para su posterior puesta en valor, algo que ha aprovechado ABU para edificar en él.

La transformación de la zona incluiría una parte de 880 metros cuadrados que tendrán la consideración de viario, cuya gestión recaerá en el Ayuntamiento de Sevilla, lo que permitirá que la calle Don Cecilio de Triana conecte el tramo final de la calle Castilla con la avenida Expo 92, configurando una especie de 'L' en la trama urbana con la calle Doctores Lasso Simarro, que a su vez desembocará en el entorno de la plaza de Chapina.

Así será la promoción

Tal y como tiene previsto en su proyecto la promotora, el complejo albergará viviendas exclusivas y de diseño. Todas las viviendas contarán con ventanas a los dos lados del residencial, es decir, tanto la fachada que da a la manzana interior como a la calle, por lo que las viviendas tendrán ventilación cruzada y mucha luz a diferentes horas del día. El residencial, además de las zonas comunes con zonas verdes, incluirá una piscina comunitaria de diseño y un gran patio de zona común privada con alto nivel de paisajismo.

Además, todas las viviendas dispondrán de terrazas con las que intentar maximizar la luz natural y la eficiencia energética, a la par que contarán con tecnología domótica y acabados de alta gama. Los propietarios disfrutarán de dos plantas de sótano para garaje con la posibilidad de adquirir hasta dos plazas de aparcamiento por vivienda y un trastero.