¿Cuándo abren las piscinas públicas en Sevilla en 2025? Fechas, horarios y precios

El calor ya ha comenzado a apretar en Sevilla y no han sido pocos los sevillanos que ya han pisado la playa este año, cuando aún ni tan siquiera ha llegado el verano. Y es que las máximas de más de 30 grados que se llevan registrado durante días en la ciudad no invitan a otra cosa que no sea darse un chapuzón y refrescarse. Ahora bien, además de ir a la playa, con el desplazamiento que esto supone, otra buena opción son las piscinas públicas. En Sevilla, por el momento, pueden encontrarse hasta cuatro.

Piscinas públicas de Sevilla Piscina de Rochelambert

Piscina de Alcosa

Piscina de Torreblanca

Piscina de Tiro de Línea

Decimos que estas cuatro son las piscinas públicas que hay en Sevilla por el momento porque, el pasado verano, el Ayuntamiento ya anunció que construiría, al menos, tres nuevas. Estas se ubicarán en en las instalaciones deportivas del Charco de la Pava, en el parque deportivo Higuerón Sur y en el centro deportivo Polígono Sur; las dos primeras estarían disponibles en dos años, mientras que la restante permitiría el acceso ya en el verano de 2026.

Fechas y horarios de las piscinas públicas de Sevilla en 2025

Como suele ser habitual, la temporada de baño en Sevilla arrancará en la primera semana de junio; las primeras piscinas en abrir serán las de Torreblanca y el Tiro de Línea, las cuales comenzarán abriendo en horario vespertino, de 16.00 a 20.00 horas. Posteriormente, estarán también operativas a final de mes las piscinas de Rochelambert y de Alcosa. A partir de entonces, todas abrirán de 12.00 a 20.00 horas, coincidiendo ya con las vacaciones escolares.

Piscina de Torreblanca Dirección: Calle Príncipe de Asturias, s/n - 41016 Sevilla.

Aforo máximo: 206 personas.

Día de cierre por mantenimiento: lunes.

Piscina del Tiro de Línea Dirección: Calle Lora del Río, s/n - 41013 Sevilla.

Aforo máximo: 363 personas.

Días de cierre por mantenimiento: sábados y domingos.

Piscina de Rochelambert Dirección: Avenida Doña Francisquita, 5 - 41006 Sevilla.

Aforo máximo: 192 personas.

Día de cierre por mantenimiento: lunes

Piscina de Alcosa Dirección: Avenida Séneca, 1 - 41019 Sevilla.

Aforo máximo: 309 personas.

Día de cierre por mantenimiento: lunes.

La campaña de piscinas públicas de verano en Sevilla extenderá hasta el 31 de agosto.

Precio de las piscinas públicas en Sevilla en 2025

En cuanto a los precios para disfrutar de las piscinas municipales de Sevilla este verano, la entrada general tendrá un coste de 5 euros por día. Aparte, los niños a partir de los cinco años y las personas con movilidad reducida podrán acceder por una tarifa reducida de 3 euros. Por otro lado, los menores de cinco años podrán entrar de forma gratuita. Y para quienes planeen acudir con frecuencia, estarán disponibles distintos tipos de abonos.

Abonos de las piscinas públicas en Sevilla en 2025 Familiar (julio y agosto): 180 euros.

Individual para jóvenes de entre 17 y 25 años (julio y agosto): 64 euros.

Individual para personas de entre 26 y 64 años: 80 euros.

Mayores de 65 años y personas con discapacidad: 40 euros.

Estos abonos podrán pagarse en dos plazos: el primero, correspondiente al 60% del importe total, se pagará en julio, y el 40% restante se completará en agosto.

Más temas:

Verano

Piscinas

Informaciones

Sevilla