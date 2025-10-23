Suscríbete a
Más de 450 expertos en derecho laboral abordan en Sevilla retos como la IA en el XXV congreso Laborium

La Asociación Nacional de Laboralistas aboga por «reflexiones críticas» ante los nuevos desafíos del mundo del derecho laboral

La ciudad de la Justicia en Sevilla
Sevilla acogerá los próximos 23, 24 y 25 de octubre el 25 aniversario de Laborium, el gran punto de encuentro de los laboralistas españoles liderado por la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA).

Durante tres días, la ciudad albergará a más de 450 expertos del ... ámbito jurídico-laboral para abordar cuestiones clave como el repunte del absentismo laboral, el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de personas o la nueva regulación europea del trabajo en plataformas como Glovo, Uber o Amazon.

