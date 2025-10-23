Más de 450 expertos en derecho laboral abordan en Sevilla retos como la IA en el XXV congreso Laborium

Sevilla acogerá los próximos 23, 24 y 25 de octubre el 25 aniversario de Laborium, el gran punto de encuentro de los laboralistas españoles liderado por la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA).

Durante tres días, la ciudad albergará a más de 450 expertos del ... ámbito jurídico-laboral para abordar cuestiones clave como el repunte del absentismo laboral, el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de personas o la nueva regulación europea del trabajo en plataformas como Glovo, Uber o Amazon.

El evento será inaugurado por el Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto Ballesteros, al que acompañarán la presidenta de ASNALA, Ana Gómez Hernández, y el Presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez. Asistirá también al acto de apertura el Presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, José Manuel Gómez Muñoz. La clausura correrá a cargo del Presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo.

Este XXV Congreso ASNALA contará con la participación de destacadas figuras de las Relaciones Laborales, incluyendo a referentes andaluces como el sevillano Miguel Rodríguez-Piñero Royo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla y senior advisor de PwC Tax & Legal. Rodríguez-Piñero Royo analizará la problemática actual del absentismo laboral junto a José Avilés Muñoz, director de RRHH en Rhenus Warehousing Solitions Spain SL y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH).

A un mes de Laborium 2025, el creciente absentismo laboral genera cada vez mayores preocupaciones en las empresas y administraciones públicas. Según el último informe de Randstad Research, en el primer trimestre de 2025, el absentismo repuntó hasta el 7 % de horas pactadas perdidas con más de 1,5 millones de personas al día ausentadas de su puesto de trabajo. En Andalucía, la tasa baja de la media nacional hasta el 6,4 %, siendo una de las tres regiones con el índice de absentismo laboral más bajo.

La presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), Ana Gómez, Hernández, advierte de la importancia de «aportar reflexiones críticas a estas problemáticas y mirar mucho más allá de las cifras para que los entornos laborales sean seguros, sostenibles y saludables». En este sentido, la presidenta de ASNALA destaca el Congreso Laborium como «una herramienta de servicio público que brinda respuestas rigurosas y soluciones prácticas a estos desafíos de las Relaciones Laborales actuales».

Sobre la decisión de conmemorar los 25 años del Congreso ASNALA en la capital hispalense, la presidenta de ASNALA asegura que «Sevilla es la sede perfecta para esta XXV edición de Laborium no solo por su alta capacidad de atracción de conocimiento, talento y diálogo multidisciplinar sobre la disciplina laboral, sino también por su extensa oferta cultural, histórica y gastronómica que permitirá a los asistentes conocer y disfrutar de la ciudad». La Asociación Nacional de Laboralistas dará la bienvenida a cerca de medio millar de congresistas a través de una visita guiada por el Real Alcázar, declarado Patrimonio de la Humanidad. Entre otras actividades previstas, los inscritos también harán una sesión de running junto al río Guadalquivir.

La aplicación de la Inteligencia Artificial al mundo del trabajo también se abordará en este XXV Congreso ASNALA en Sevilla. En un momento en el que la digitalización y los algoritmos tienen cada vez más poder en la toma de decisiones esenciales como contrataciones, despidos o asignación de turnos, Juan Martínez Moya, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y Magdalena Nogueira Guastavino, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), analizarán los límites legales y éticos del uso de la IA en los procesos laborales y la gestión de personas.

Además, Ana María Orellana Cano, magistrada del Tribunal Supremo, protagonizará la lección magistral de clausura de Laborium 2025 con un tema clave: la transposición de la Directiva Europea 2024/2831 sobre plataformas digitales. Esta nueva normativa marca un antes y un después en la regulación del empleo en plataformas como Uber, Glovo o Amazon, estableciendo criterios más claros sobre la presunción de laboralidad con el objetivo de frenar los denominados «falsos autónomos» en este tipo de empleos y aportar tanto una mayor protección social a estos trabajadores, como una mayor seguridad jurídica.

Laborium 2025 también profundizará en otras materias cruciales del ámbito jurídico-laboral. Entre ellas, cuestiones relativas al despido como el complejo entramado de la audiencia previa y las indemnizaciones en el despido individual, y la valoración de los umbrales en los despidos colectivos, con la Magistrada de la Audiencia Nacional Ana Sancho Aranzasti.

Para los laboralistas asistentes, también resultará de gran interés la ponencia inaugural sobre los criterios más recientes de la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con el magistrado del TS Antonio Sempere, así como la mesa dedicada a la reforma procesal laboral introducida por la Ley Orgánica 1/2025, que ha supuesto destacados cambios como el incremento de la sanción mínima por mala fe procesal hasta los 600 euros o la obligatoriedad de presentar la prueba documental y el informe pericial con una antelación mínima de diez días hábiles antes de la celebración del juicio, con la participación de los magistrados Óscar López Bermejo, del TSJ de Andalucía, y Carlos Javier Galán Gutiérrez, del Juzgado Social 14 de Sevilla, junto con la Letrada de a Administración de Justicia Auxiliadora Ariza Fernández.