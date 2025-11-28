Hasta 3.000 euros: la costosa multa que el Ayuntamiento de Sevilla pondrá por romper señales de tráfico

El Ayuntamiento de Sevilla podrá imponer multas de hasta 3.000 euros o más a quienes causen daños en el mobiliario urbano, como arrancar una señal de tráfico, según establece el artículo 19 de la nueva ordenanza municipal, del 20 de febrero de 2024. ... El consistorio busca así frenar los episodios de vandalismo que en los últimos meses han provocado graves molestias vecinales en diversas zonas de la ciudad.

La normativa clasifica estas conductas en infracciones leves, graves y muy graves, con sanciones que oscilan entre 750, 1.500 y 3.000 euros, respectivamente, pudiendo superar esa cuantía si los daños materiales son especialmente elevados. Dentro de estas infracciones se incluyen acciones como dañar mobiliario urbano, realizar pintadas, destruir grafitis protegidos o arrancar señales de tráfico, comportamientos que el Ayuntamiento considera «intolerables» y que afectan a la convivencia y al patrimonio común.

Indignación vecinal por un nuevo episodio de desorden público en la Alameda

La advertencia llega en un contexto marcado por un nuevo episodio de violencia callejera ocurrido la noche del pasado miércoles 26 de noviembre, cuando tres individuos protagonizaron varios actos vandálicos en la zona de la Alameda de Hércules.

En un vídeo difundido en X, se observa a varias personas rompiendo señales de tráfico, golpeando portales, gritando en plena calle e incluso realizando actos de exhibicionismo, generando una fuerte sensación de inseguridad entre los residentes. El vídeo, ampliamente compartido, ha reavivado el debate sobre el deterioro del civismo nocturno en algunos puntos del centro.

Anoche, desorden público (destrozo de señales, exhibicionismo, portales aporreados, gritos... ), esto no puede quedar impune. Rogamos a la @policia @EmergenciasSev que se proceda a la inmediata identificación de estos individuos que han aterrorizado al los vecinos de la Alameda. pic.twitter.com/1Sg97jmzW6 — Sevilla💀 Se Muere (@SevillaSeMuere) November 27, 2025

El usuario ha reclamado que se proceda a la inmediata identificación de los implicados y que se apliquen las sanciones previstas en la ordenanza. Asegura haber pasado una noche «de auténtico terror» ante los destrozos y los gritos que se prolongaron durante varios minutos.

Considera que estos episodios no son aislados y pide una mayor presencia policial, así como una aplicación estricta de las nuevas multas para frenar comportamientos que, según denuncian, se repiten con demasiada frecuencia en fines de semana y noches con mayor afluencia de público.

Con la entrada en vigor de la nueva normativa, el Ayuntamiento pretende reforzar la protección del espacio urbano frente a conductas incívicas. El objetivo, señalan fuentes municipales, es «preservar el patrimonio público y garantizar la convivencia vecinal», especialmente en zonas que combinan actividad comercial, ocio y alta densidad residencial.

En el caso de daños como los ocurridos en la Alameda —arranque de señales, golpes en portales o alteración del orden público—, la sanción podría situarse en el tramo más alto: hasta 3.000 euros, además de posibles responsabilidades por daños materiales adicionales.