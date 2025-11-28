Suscríbete a
Hasta 3.000 euros: la costosa multa que el Ayuntamiento de Sevilla pondrá por romper señales de tráfico

La ordenanza municipal endurece las sanciones por vandalismo tras un nuevo episodio de desorden público en la Alameda

El nuevo parking de San Martín de Porres contará con 270 plazas, de las cuales 32 serán en propiedad para vecinos

Comienza el Plan de Movilidad de Navidad en Sevilla: cortes de tráfico y cambios en las líneas de Tussam

La colocación de las antiguas señales entierra el Plan Centro raúl doblado
Álvaro Gayán Queralt

El Ayuntamiento de Sevilla podrá imponer multas de hasta 3.000 euros o más a quienes causen daños en el mobiliario urbano, como arrancar una señal de tráfico, según establece el artículo 19 de la nueva ordenanza municipal, del 20 de febrero de 2024. ... El consistorio busca así frenar los episodios de vandalismo que en los últimos meses han provocado graves molestias vecinales en diversas zonas de la ciudad.

