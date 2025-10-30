Suscríbete a
sucesos

Casi 200 vecinos de Triana llevan sin luz dos días por un transformador eléctrico averiado tras las lluvias de este miércoles

Decenas de pisos y casas de la barriada Voluntad han reclamado a los técnicos de electricidad y a los bomberos una solución

El garaje donde se encuentra el transformador está inundado de agua y las tareas de achicamiento de agua no han terminado

Andalucía se prepara para el paso de un «tren de borrascas» en las próximas semanas tras las primeras lluvias del otoño

Zona de la calle Salado afectada en el cruce con la calle Constancia
M. L.

Los problemas de la tormenta que cayó este miércoles sobre Sevilla y gran parte de Andalucía occidental persisten y casi 200 vecinos de Triana llevan sin luz dos días desde que el transformador de energía que da electricidad a bloques de pisos y casas de ... las calles Salado, Constancia o Virtud fue gravemente afectado por la inundación del garaje donde se halla.

