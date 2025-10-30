Casi 200 vecinos de Triana llevan sin luz dos días por un transformador eléctrico averiado tras las lluvias de este miércoles

Los problemas de la tormenta que cayó este miércoles sobre Sevilla y gran parte de Andalucía occidental persisten y casi 200 vecinos de Triana llevan sin luz dos días desde que el transformador de energía que da electricidad a bloques de pisos y casas de ... las calles Salado, Constancia o Virtud fue gravemente afectado por la inundación del garaje donde se halla.

Desde las 15:00 horas de este miércoles, numerosas personas de esta parte del arrabal y en concreto, del barrio Voluntad están sin luz y tras llamar a los técnicos de la compañía de energía, les han señalado que tenían que avisar a los bomberos para primero, achicar el agua del aparcamiento y poder entrar a resolver la situación.

Los bomberos han colocado una bomba para achicar el agua pero, ante la cantidad de incidencias que han tenido en estas horas, no han terminado de resolver el problema en la calle Salado de Triana. Marta, una de las vecinas afectadas, ha señalado a este periódico que «desde hace casi 48 horas, numerosos pisos o casas no tienen luz a pesar de que hemos estado insistiendo tanto a los técnicos como a los bomberos».

Además, ha comentado que «la bomba de achicar el agua la estamos controlando los propios vecinos y hemos sentido cierta inquietud porque en ocasiones, llega a echar humo mientras que los bomberos no han venido». Preguntada por el número de bloques afectados, ha señalado esta vecina que «calculamos que estamos sin luz entre 180 y 200 vecinos entre las calles Salado, Constancia o Virtud, entre otras».

Por otro lado, ha explicado que «los técnicos de la compañía de electricidad necesitan cambiar el transformador eléctrico pero para ello, necesitan que la unidad de bomberos evacuen todo el agua del garaje», algo que todavía no ha sucedido. Esta circunstancia se une a la cantidad de problemas que ha habido en otros barrios de Sevilla como El Cerro del Águila donde el agua ha entrado en decenas de casas y los vecinos han tenido que cambiar muebles o electrodomésticos, así como limpiar las habitaciones tras vivir en primera persona la fuerza de la tormenta que este miércoles asoló Sevilla y sus alrededores.