Desde 160.000 euros: estos son los últimos pisos que Emvisesa pone a la venta en Entreolivos-Bellavista

La promotora municipal comercializa las últimas viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en la zona de Bellavista, con opción de garaje, trastero y entrega inmediata

Pisos de Emvisesa en Entreolivos-Bellavista
Pisos de Emvisesa en Entreolivos-Bellavista Emvisesa
Carolina Álvarez Álvarez

Emvisesa sigue ofreciendo oportunidades de acceso a la vivienda en la ciudad. En esta ocasión, han puesto a la venta las últimas unidades disponibles de la promoción Entreolivos-Bellavista, un conjunto residencial con pisos desde uno hasta cuatro dormitorios, construidos con criterios de sostenibilidad y ... dotados de calidades de primer nivel.

