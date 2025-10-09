Desde 160.000 euros: estos son los últimos pisos que Emvisesa pone a la venta en Entreolivos-Bellavista

Emvisesa sigue ofreciendo oportunidades de acceso a la vivienda en la ciudad. En esta ocasión, han puesto a la venta las últimas unidades disponibles de la promoción Entreolivos-Bellavista, un conjunto residencial con pisos desde uno hasta cuatro dormitorios, construidos con criterios de sostenibilidad y ... dotados de calidades de primer nivel.

Los últimos pisos tienen precios que arrancan desde los 161.000 euros y se ofrecen con posibilidad de incluir garaje y trastero.

1 Viviendas de 2 dormitorios (Tipo 3)

Las viviendas de dos dormitorios cuentan con una superficie útil de 74,02 metros cuadrados y están totalmente adaptadas, además de incluir garaje y patio. Se comercializan desde 196.000 euros (IVA no incluido) y suponen una opción cómoda y funcional para parejas o familias pequeñas que buscan calidad y con espacio exterior.

2 Viviendas de 3 dormitorios (Tipo 4)

Las viviendas de tres dormitorios, con una superficie útil de 73,33 metros cuadrados, destacan por disponer de terraza y un diseño práctico y luminoso. Están disponibles desde 161.000 euros sin garaje (IVA no incluido), y desde 203.000 euros con la posibilidad de añadir garaje y trastero, lo que las convierte en una opción versátil para familias que buscan un poco más de espacio.

3 Viviendas de 4 dormitorios (Tipo 2)

En el caso de las viviendas de cuatro dormitorios, la superficie útil alcanza los 89,41 metros cuadrados e incluyen terraza para disfrutar del aire libre. Los precios parten desde 197.000 euros (IVA no incluido) y ascienden a 251.000 euros en las unidades con garaje y trastero, una alternativa ideal para familias numerosas que buscan amplitud y todas las comodidades.

Viviendas con sostenibilidad y calidades modernas

Todas las viviendas están construidas con criterios de eficiencia energética que permiten un consumo más responsable, además de ofrecer una mayor comodidad en el día a día. El diseño de los pisos incluye amplias terrazas, patios y espacios pensados para aprovechar la luz natural, con la garantía de calidades avaladas por Emvisesa.

Los interesados en adquirir una de estas viviendas podrán solicitar información a través del formulario habilitado por Emvisesa. La empresa municipal ofrece también asesoramiento sobre las condiciones de financiación, así como la posibilidad de visitar el piso piloto para conocer de primera mano la distribución y calidades.