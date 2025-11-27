Suscríbete a
Premio «Mejores Expedientes de Bachillerato Pablo de Olavide» para un alumno del Colegio Sagrada Familia de Urgel

Francisco Mateos Silva, alumno del colegio Sagrada Familia de Urgel, ha obtenido «Premio Extraordinario al Mejor Expedientes de Bachillerato» del curso 2024-2025 otorgado por la Fundación de Municipios de la Pablo de Olavide

La Fundación de Municipios de la Pablo de Olavide convoca todos los cursos académicos este premio para reconocer el mejor expediente de Bachillerato de cada uno de los municipios pertenecientes a su Patronato: Aldeaquemada, Santa Elena, La Carolina, Carboneros, Arquillos, Guarromán, Montizón, Fuente Palmera, Fuente ... Carreteros, La Carlota, San Sebastián de los Ballesteros, Cañada Rosal, La Luisiana, Prado del Rey, Dos Hermanas, Baeza y Sevilla.

