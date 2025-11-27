Premio «Mejores Expedientes de Bachillerato Pablo de Olavide» para un alumno del Colegio Sagrada Familia de Urgel

La Fundación de Municipios de la Pablo de Olavide convoca todos los cursos académicos este premio para reconocer el mejor expediente de Bachillerato de cada uno de los municipios pertenecientes a su Patronato: Aldeaquemada, Santa Elena, La Carolina, Carboneros, Arquillos, Guarromán, Montizón, Fuente Palmera, Fuente ... Carreteros, La Carlota, San Sebastián de los Ballesteros, Cañada Rosal, La Luisiana, Prado del Rey, Dos Hermanas, Baeza y Sevilla.

Tiene como objeto ofrecer un reconocimiento a los méritos, basados en el esfuerzo y en el trabajo, de los alumnos y alumnas que cursan los estudios de Bachillerato con excelente rendimiento académico.

Dos son los premios concedidos en Sevilla, habiendo obtenido Francisco Mateos el primero de ellos en base a la puntuación obtenida. Le será entregado en el acto que se celebrará en fecha y lugar aún por determinar,

El pasado mayo Paco finalizó 2º de Bachillerato en el colegio Sagrada Familia con la calificación de Matrícula de Honor, tras haber logrado 10 de media en cada uno de los cursos de la etapa.

En la PAU su calificación fue de 13'900

Posteriormente obtuvo uno de los Premios Extraordinarios de Bachillerato que otorga la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía como reconocimiento a la excelencia académica de los estudiantes que han finalizado 2º de bachillerato con media de sobresaliente.

Actualmente está cursando Ingeniería.

Para el colegio Sagrada Familia es una satisfacción que Paco haya alcanzado este Premio que también obtuvieron otros alumnos de este centro en ediciones anteriores.

El centro y el claustro están muy orgullosos de este joven con una trayectoria impecable cuya inteligencia se enriquece con su esfuerzo, su constancia y su sentido de la responsabilidad.