Plazo para matricularse en una FP en el curso 2025/2026. Davante MEDAC mantiene abiertas las inscripciones en toda España

El arranque de cada curso académico siempre viene acompañado de la misma pregunta entre estudiantes y familias: ¿cuándo se abre el plazo de matrícula para cursar un ciclo de Formación Profesional? En el caso del curso 2025/2026, la respuesta varía según cada comunidad autónoma, ya que son las consejerías de Educación las que marcan el calendario oficial. Lo habitual es que las convocatorias se publiquen entre los meses de mayo y junio para las solicitudes de admisión, con plazos que se extienden hasta julio en muchos territorios. En septiembre se habilitan listas de espera o segundas fases para cubrir las plazas disponibles. Esto provoca que la planificación resulte crucial para quienes quieren asegurarse una plaza en el ciclo y modalidad deseada.

Mientras tanto, existe una alternativa que evita la incertidumbre de los plazos oficiales. Davante MEDAC, líder en formación para el empleo en España, mantiene abierto su proceso de matrícula durante todo el año, de manera que los estudiantes interesados pueden asegurar ya su plaza en el curso 2025/2026 sin tener que esperar a las resoluciones de cada comunidad autónoma. Esta flexibilidad es uno de los motivos que han convertido a la institución en referente dentro del sector, con más de 100 centros repartidos por todo el territorio y una amplia oferta en titulaciones oficiales de Grado Medio y Superior.

La demanda creciente de la FP explica en gran parte esta necesidad de adelantar decisiones. El Ministerio de Educación ha confirmado que la Formación Profesional concentra el mayor aumento de matrículas en la última década, impulsada por la fuerte vinculación entre estudios y empleabilidad. Cada año se intensifica la competencia por acceder a los ciclos más solicitados, especialmente en ramas como sanidad, deporte, informática o administración, donde las tasas de inserción laboral superan la media del sistema educativo. En ese contexto, optar por un centro como Davante MEDAC significa contar con la seguridad de no depender de los cupos limitados que se publican en cada convocatoria autonómica.

Además de la amplitud de su red de centros y la diversidad de titulaciones, Davante MEDAC ha desarrollado un modelo pedagógico diferencial bajo el sello FP Plus. Este formato, exclusivo de la institución, combina la formación reglada con un plan de competencias transversales diseñado para mejorar la empleabilidad del alumnado. Incluye preparación para certificaciones oficiales demandadas por las empresas, programas de inglés aplicados al sector profesional, talleres de habilidades blandas y formación complementaria en herramientas digitales. El resultado es un perfil que no solo acredita un título oficial, sino que se presenta en el mercado laboral con un valor añadido que marca la diferencia frente a otros candidatos.

La apuesta por la empleabilidad atraviesa todas las ramas formativas de Davante MEDAC. En el área de sanidad, los estudiantes acceden a prácticas en centros de referencia que les sitúan en contacto directo con el entorno profesional desde el primer curso. En los ciclos de deporte, la metodología se apoya en instalaciones especializadas y convenios con clubes y entidades deportivas. En informática y nuevas tecnologías, el plan incluye proyectos reales que permiten a los alumnos trabajar en entornos similares a los que encontrarán en la empresa. En administración, comercio y marketing, el vínculo con compañías punteras asegura que los contenidos estén actualizados con las demandas del sector. Y en ámbitos como educación infantil, integración social o imagen personal, la cercanía con los centros de trabajo garantiza que la experiencia formativa trascienda el aula.

Otro de los aspectos destacados es la modalidad de estudio. Davante MEDAC ofrece la posibilidad de cursar los ciclos tanto de manera presencial como online, una opción pensada para quienes necesitan compatibilizar la formación con otras responsabilidades. La plataforma digital de la institución está diseñada para reproducir la experiencia de un aula real, con seguimiento docente constante, tutorías personalizadas y acceso a contenidos multimedia que facilitan la autonomía del estudiante. Este modelo ha contribuido a ampliar el alcance de la FP a un público más diverso, que incluye tanto a jóvenes recién titulados en ESO o Bachillerato como a adultos en proceso de recualificación laboral.

La dimensión nacional de Davante MEDAC también es un factor a tener en cuenta. Con más de 100 centros distribuidos en todas las comunidades autónomas, la institución asegura que el alumnado pueda estudiar cerca de su lugar de residencia sin renunciar a un estándar homogéneo de calidad educativa. La expansión de su red ha permitido consolidar una comunidad de miles de estudiantes y egresados que alimentan un ecosistema de oportunidades profesionales. La colaboración con empresas y entidades locales en cada territorio refuerza ese vínculo, creando itinerarios de prácticas y empleo adaptados a la realidad de cada sector productivo.

Más temas:

Formación Profesional