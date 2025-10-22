«La excelencia no es solo un objetivo, es una forma de vivir»: Pedro Jaén Seijo, director de comunicación del Colegio Internacional Europa

A punto de celebrar su 40º aniversario, el Colegio Internacional Europa reafirma su modelo educativo basado en la cultura del esfuerzo, la internacionalidad y la formación en valores. Conversamos con Pedro Jaén Seijo, director de comunicación y antiguo alumno del centro, quien nos habla del ... espíritu que ha guiado al colegio desde sus inicios, su evolución y los retos de futuro.

El Colegio Internacional Europa se prepara para cumplir 40 años. ¿Cómo describiría la evolución del centro desde sus orígenes hasta hoy?

Desde su fundación, el colegio fue concebido como un centro privado e independiente, y eso sigue siendo una de nuestras mayores fortalezas. No pertenecemos a ninguna cadena ni organización religiosa, lo que nos permite tomar todas las decisiones pedagógicas desde dentro, pensando únicamente en el bien de nuestros alumnos. A lo largo de estas cuatro décadas, hemos crecido en instalaciones, profesorado y programas, pero mantenemos intacto nuestro espíritu: ofrecer una educación personalizada, exigente y profundamente humana.

El ideario del colegio se basa en tres pilares: cultura del esfuerzo, internacionalidad y formación en valores. ¿Cómo se traduce eso en la vida diaria del alumnado?

Nuestro método busca que el alumno disfrute aprendiendo, que sienta la satisfacción del trabajo bien hecho. Fomentamos la cultura del esfuerzo no como una imposición, sino como una vía hacia la felicidad y la realización personal. La internacionalidad está presente en nuestro día a día: tenemos alumnos y profesores de más de 30 nacionalidades, y el inglés representa la mitad del horario en Infantil y Primaria. Además, contamos con una veintena de programas de intercambio en Norteamérica y Europa. Y todo ello lo hacemos sin olvidar los valores: respeto, tolerancia, solidaridad y espíritu deportivo.

Hablaba de los programas de intercambio. ¿Qué papel juega esa dimensión internacional en la formación del alumnado?

Es fundamental. Creemos que abrirse al mundo es una parte esencial de la educación. Nuestros alumnos no solo aprenden idiomas, sino que conviven con distintas culturas, se enriquecen personalmente y adquieren una mentalidad global. Los intercambios con instituciones de prestigio en nueve países son gratuitos para los estudiantes invitados, y se conceden en función de sus resultados académicos y actitud. Además, pueden examinarse de los títulos oficiales de Cambridge, DELF o Göethe en el propio colegio, lo que refuerza nuestro compromiso con el bilingüismo real.

¿Qué papel juegan los valores y la convivencia en el modelo educativo del Colegio Internacional Europa?

Nos consideramos un colegio alegre y cercano. La convivencia con tutores y profesores es muy estrecha, casi familiar, gracias a los grupos reducidos. Desde pequeños, los alumnos aprenden el valor del respeto, la empatía y la ayuda a los demás. En los cursos superiores, tenemos un amplio programa de voluntariado que despierta en ellos la conciencia social y la solidaridad. Es muy gratificante ver cómo muchos se ofrecen de manera voluntaria para ayudar a quienes más lo necesitan. Esa generosidad, junto con el esfuerzo y la excelencia, forma parte de nuestro ADN.

Los resultados académicos del colegio son muy destacados. ¿Cómo se logra combinar la exigencia con la felicidad del alumnado?

Precisamente, porque entendemos que el esfuerzo y la felicidad no son opuestos, sino complementarios. Enseñamos a nuestros alumnos a disfrutar del aprendizaje y del trabajo bien hecho. Contamos con un profesorado excepcional, muy implicado y cercano, que guía a cada estudiante para que alcance su máximo potencial. Los resultados en pruebas externas como la Selectividad son una consecuencia natural de ese trabajo constante y del ambiente de confianza que se respira en el centro.

De cara al 40º aniversario, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a la comunidad educativa?

Que este aniversario es una celebración colectiva. Son 40 años de ilusión, de compromiso y de miles de historias personales que han pasado por nuestras aulas. Muchos antiguos alumnos ocupan hoy puestos relevantes en la empresa, la ciencia, la política o la cultura, y eso nos llena de orgullo. Pero lo más importante es que todos ellos comparten los valores que aquí aprendieron: el esfuerzo, la responsabilidad y el respeto. Seguiremos trabajando con la misma pasión para que las futuras generaciones sigan sintiéndose parte de esta gran familia educativa.