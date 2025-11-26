Suscríbete a
El escritor Miguel Aranguren dirige un libro-foro en Altair

El autor compartió con los participantes anécdotas, vivencias y reflexiones relacionadas con el proceso creativo de la obra, generando un coloquio cercano y enriquecedor

Miguel Aranguren
Miguel Aranguren altair

Sevilla

El Colegio Altair ha acogido una jornada literaria con la participación del escritor Miguel Aranguren, creador y director del programa Excelencia Literaria, en la que han intervenido alumnos de 4º de ESO y Bachillerato inscritos en esta iniciativa.

Durante la sesión, Aranguren dirigió un ... libro-foro sobre su obra Desde un tren africano, primera novela que escribió con tan solo 17 años y que los alumnos habían trabajado previamente en clase. El autor compartió con los participantes anécdotas, vivencias y reflexiones relacionadas con el proceso creativo de la obra, generando un coloquio cercano y enriquecedor.

