El escritor Miguel Aranguren dirige un libro-foro en Altair

El Colegio Altair ha acogido una jornada literaria con la participación del escritor Miguel Aranguren, creador y director del programa Excelencia Literaria, en la que han intervenido alumnos de 4º de ESO y Bachillerato inscritos en esta iniciativa.

Durante la sesión, Aranguren dirigió un ... libro-foro sobre su obra Desde un tren africano, primera novela que escribió con tan solo 17 años y que los alumnos habían trabajado previamente en clase. El autor compartió con los participantes anécdotas, vivencias y reflexiones relacionadas con el proceso creativo de la obra, generando un coloquio cercano y enriquecedor.

La actividad contó también con la presencia de Ángel Murcia, antiguo alumno de Altair y segundo premio ex aequo en la pasada edición del programa, quien relató su experiencia personal en Excelencia Literaria tras cuatro años de participación. Su testimonio sirvió para animar a los actuales estudiantes a desarrollar su talento y perseverar en el ámbito de la escritura. A lo largo de la jornada, Miguel Aranguren insistió en la importancia de cultivar el hábito lector, acercarse a las grandes obras de la literatura y mantener una actitud creativa constante. El encuentro se desarrolló en la biblioteca del centro, en un ambiente de diálogo y formación literaria.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Educación