El Coro Brahms del Colegio Internacional Europa: Música, Tradición y Solidaridad en Navidad

Como cada año, la llegada del mes de diciembre se vive con especial emoción en el Colegio Internacional Europa. La música vuelve a ser protagonista y, con ella, su Coro Brahms, que ponen voz, talento y esfuerzo a una de las actividades más emblemáticas ... del centro. Su participación en diversos actos navideños permite disfrutar de momentos inolvidables y, al mismo tiempo, llevar el espíritu del Colegio fuera de sus aulas. Este mes, el Coro Brahms desarrollará una intensa agenda musical:

- Miércoles 10 de diciembre (11:00 h): Participará en la misa en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada (Sevilla).

- Viernes 12 de diciembre (15:00 h): Llevará la magia de la música a los más pequeños durante la Fiesta de P1 y P2 en la Sala Garcilaso, llenando la jornada de ilusión y villancicos.

- Lunes 15 de diciembre (11:00 h): Ofrecerá un concierto en la residencia Las Hermanitas de los Pobres (Sevilla), un encuentro solidario pensado para compartir alegría y compañía con nuestros mayores.

- Miércoles 17 de diciembre (18:00 h): Culminará su recorrido con el tradicional Concierto de Navidad en la Iglesia Colegial del Divino Salvador, un evento muy esperado por toda la comunidad educativa y que ya forma parte de sus señas de identidad.

El trabajo del Coro Brahms va más allá de la interpretación musical. Sus integrantes representan valores como el compromiso, la sensibilidad artística, la disciplina y, especialmente en estas fechas, la solidaridad. A través de su voz, llevan el mensaje de la Navidad a quienes más lo necesitan y mantienen viva una tradición que enriquece la vida escolar.

El Coro Brahms, dirigido por Antonio J. Pinto y con Emilio Bautista al piano, está integrado por alumnos de ESO y Bachillerato, antiguos alumnos y profesores.

Ver canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/europaschoolmedia