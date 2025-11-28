Suscríbete a
ABC Premium

abc educa

El Coro Brahms del Colegio Internacional Europa: Música, Tradición y Solidaridad en Navidad

La música vuelve a ser protagonista y, con ella, su Coro Brahms, que ponen voz, talento y esfuerzo a una de las actividades más emblemáticas del centro

Coro Brahms
Coro Brahms colegio internacional europa

ABC Educa

Sevilla

Como cada año, la llegada del mes de diciembre se vive con especial emoción en el Colegio Internacional Europa. La música vuelve a ser protagonista y, con ella, su Coro Brahms, que ponen voz, talento y esfuerzo a una de las actividades más emblemáticas ... del centro. Su participación en diversos actos navideños permite disfrutar de momentos inolvidables y, al mismo tiempo, llevar el espíritu del Colegio fuera de sus aulas. Este mes, el Coro Brahms desarrollará una intensa agenda musical:

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app