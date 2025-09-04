¿Cómo conseguir todavía tu plaza en el grado universitario o ciclo superior que te gusta en Sevilla?

Miles de estudiantes se juegan su futuro profesional en septiembre con las adjudicaciones de la fase extraordinaria y las listas de resulta. Sin duda, las últimas oportunidades para conseguir estudiar la profesión que te apasiona con titulaciones oficiales.Conoce en este artículo las claves para acceder al grado universitario que te apasiona en septiembre.

Primera opción: accede a grados oficiales a través de Centros Adscritos

Si no tienes plazas en el grado universitario que te apasiona en la universidad pública, puedes buscar esa titulación en los centros universitarios adscritos que están vinculados a la Universidad de Sevilla, donde podrás solicitar tu plaza en septiembre con las diversas adjudicaciones y listas, algunas desconocidas para muchos jóvenes.

Este es el caso del Centro Universitario EUSA, donde los estudiantes pueden acceder a los grados oficiales de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y RRPP, y al doble grado de Comunicación + Periodismo con titulación oficial de la Universidad de Sevilla + especializaciones profesionales de la Cámara de Comercio de Sevilla.

Un campus vinculado a la Cámara de Comercio de Sevilla y plenamente conectado con el mercado laboral, que complementa la formación con innovadoras especializaciones profesionales demandadas por las empresas.

Un campus único en Europa que cuenta con un programa formativo innovador y global, con programas internacionales y de empleabilidad, especializaciones profesionales para diferenciar a sus estudiantes, docentes con amplia experiencia, planes bilingües, prácticas en empresas, networking con profesionales, becas y ayudas.

Segunda opción: acceder a la Universidad o al mercado de trabajo con los Grados Superiores

Otra alternativa es comenzar a estudiar la profesión que te apasiona con los Grados Superiores Oficiales. Durante dos años te especializas, accedes al mercado laboral, vives tu primera experiencia profesional y al finalizar el Ciclo Superior podrás trabajar o acceder a la Universidad, donde podrás convalidar diversas asignaturas universitarias.

Por ejemplo, si estudias el Grado Superior de Acondicionamiento Físico (TSAF) podrás acceder al Grado de Actividad Física y Deporte INEF o si estudias el FP Superior de Educación Infantil podrás acceder al Grado de Educación Infantil y convalidar asignaturas.

De hecho, el Campus de la Cámara de Sevilla cuenta con las últimas plazas en Grados Superiores Oficiales de Comercio Internacional, Desarrollo de Aplicaciones Web, Sonido, Realización Audiovisual, Ventas y Espacios Comerciales, Gestión de Alojamientos Turísticos, Educación Infantil y Acondicionamiento Físico.

Tercera opción: matricularte en otras carreras transversales

Si ninguna de las opciones te convence, puedes elegir estudios transversales, como son las especialidades de la rama de la Comunicación, con los que posteriormente podrás estudiar la profesión que te apasiona.

Oriéntate en el Campus de la Cámara de Comercio de Sevilla

