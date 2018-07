Peligroso y complicado encierro de los Núñez del Cuvillo

Actualizar

8.22 Desde el Complejo Hospitalario de Navarra confirman solo tres heridos por contusiones. Ninguno por asta de toro en el quinto encierro

8.11Pese a los avatares de la carrera, solo hay de momento tres solicitudes de traslado al Complejo Hospitalario de Navarra, las tres por contusiones.

En la entrada al callejón se produce una caída. El toro también cae, pero afortunadamente sigue la carrera. Los primeros toros llegan a los dos minutos y 15 segundos, pero un último toro que se ha caído a la entrada del callejón y ha entrado más tarde se hace de rogar. En la plaza se gira hacia los corredores, hasta que logran llevarlo a los corrales. El encierro acaba a los dos minutos y 50 segundos.

La manada se disgrega en la calle Estafeta. Un toro va solo por delante de la manada, llevado por los mozos

Va barriendo a su paso. En la curva de Mercaderes se viven momentos de peligro.

8.00Suena el cochete, se abren las puertas y la manada enfila la cuesta de Santo Domingo, con un toro a la derecha que mira a los corredores a su paso

7.59Tercer cántico pidiendo la bendición de San Fermín

7.57Segundo cántico. Rezos, silencios, nervios...

7.55El primero de los cánticos a San Fermín indica que solo quedan cinco minutos para que se lance el cohete y se abran las puertas de los corrales de la cuesta de Santo Domingo. Los corredores van tomando posiciones en el tramo del encierro

5º encierro en #SF18. Te recordamos que en el encierro está prohibido el citar a las reses

Cuando estás en el recorrido te comprometes a correr, no quedarte como un espectador (para eso está el vallado o la tele) y no a molestar a toros y corredores

No pongas en peligro a nadie pic.twitter.com/RMIuR4qD97