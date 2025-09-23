Trump vincula el paracetamol con el autismo pese a la evidencia científica

Suscribete a
La iniciativa impulsada por Robert F. Kennedy Jr. ha desatado alarma en la comunidad médica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. Reuters
David Alandete

Corresponsal en Washington

El presidente Donald Trump tomó este lunes la inusual decisión de dar consejo médico directo a los estadounidenses, y en particular a las mujeres embarazadas. Desde la Casa Blanca, afirmó que el paracetamol —uno de los analgésicos más comunes del mundo, conocido ... en Estados Unidos bajo la marca Tylenol— debe recomendarse únicamente cuando sea «médicamente necesario», por ejemplo en casos de fiebre muy alta. «No hay ningún inconveniente en no tomarlo», aseguró, en una afirmación tajante y sin respaldo científico que contradice las recomendaciones de los principales organismos de salud pública.

