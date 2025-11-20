Suscribete a
Tener una microbiota desequilibrada hoy puede desembocar en párkinson o alzhéimer

CAROLINA GUTIÉRREZ

Los billones de microorganismos que integran la microbiota humana conviven e interactúan en distintas zonas del cuerpo, creando un ecosistema dinámico que desempeña un papel clave en nuestra salud. Este entramado, compuesto por bacterias, virus, arqueas y hongos, no sólo mantiene el equilibrio del sistema ... digestivo, sino que también influye en el sistema inmunitario, en el metabolismo, y en la salud de la piel, y en el aparato genital.

