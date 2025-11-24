Rejuvener la sangre para prevenir enfermedades ligadas al envejecimiento

El envejecimiento es uno de los principales factores de riesgo de padecer numerosas patologías crónicas. En 2050, en los países occidentales la población mayor de 60 años se habrá duplicado en comparación con 2015. Esto aumentará la incidencia de enfermedades como el cáncer, la demencia ... y las afecciones cardiovasculares, sobrecargando los sistemas sanitarios y sociales. Aunque el envejecimiento es un fenómeno complejo que afecta a todo el organismo, uno de sus principales impulsores a nivel sistémico es el sistema hematopoyético, el responsable de la formación, el desarrollo y la maduración de todas las células de la sangre en el cuerpo a través de un proceso llamado hematopoyesis.

Las células madre, un puntal en la salud de nuestro organismo envejecen y eso acelera la aparición de las enfermedades ligadas al paso de los años. Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) de Barcelona, liderados por la doctora M. Carolina Florian, también investigadora ICREA, apuntaron en septiembre la importancia de las células madre sanguíneas como dianas farmacológicas para paliar el envejecimiento. También sugirieron estrategias de rejuvenecimiento que podrían prolongar la vida y mejorar la salud de las personas.

Ahora, en una publicación en 'Nature Aging', los investigadores del Idibell han descubierto el potencial rejuvenecedor del fármaco Rhosin en las células madre sanguíneas. En el estudio han colaborado el equipo de Florian, realizando los ensayos 'in vivo' e 'in vitro'; científicos del Instituto de Salud Global de Barcelona (IsGlobal) -centro impulsado por la Fundación La Caixa-, liderados por la doctora Paula Petrone; y el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), aplicando técnicas in silico innovadoras de aprendizaje automático (machine learning).

Las células madre sanguíneas, o células madre hematopoyéticas, se encuentran en la médula ósea y son responsables de la función vital de producir continuamente todo tipo de células sanguíneas (transportadoras de oxigeno, inmunitarias y plaquetas). Con el tiempo, sin embargo, las células madre también envejecen, pierden su capacidad regenerativa y generan menos células y de peor calidad. Este envejecimiento se ha relacionado con la inmunosenescencia, la inflamación crónica de bajo grado, varias enfermedades crónicas y el cáncer. Dentro del núcleo celular, los efectos del envejecimiento se hacen notar con la acumulación de mutaciones y la desorganización del ADN, que genera tensión mecánica en su envoltura y dificulta la replicación.

Proteína «hiperactivada»

Los investigadores del Idibell han descubierto que la proteína (RhoA) está hiperactivada en las células envejecidas y que inhibiendo esta proteína pueden lograr revertir el proceso. Primero, han tratado ex vivo células madre sanguíneas con Rhosin, un fármaco inhibidor de RhoA, y después han observado como las células volvían a un estado más joven: menos tensión en el núcleo y mejor organización del ADN. «Según nuestros experimentos, Rhosin rejuvenece las células madre sanguíneas, aumenta la capacidad regenerativa del sistema inmunitario y mejora la producción de células sanguíneas una vez transplantadas en la medula ósea», indica la investigadora del Idibell y co-primera autora del estudio, la doctora Eva Mejía-Ramírez.

«Los experimentos in vitro e in vivo se realizaron íntegramente en el Idibell por parte del grupo de investigación en envejecimiento de células madre liderado por la doctora Florian. Pablo Iáñez-Picazo, becario de la Fundación La Caixa, y la doctora Paula Petrone, del ISGlobal y el BSC-CNS, utilizaron enfoques innovadores de visión artificial y aprendizaje automático para caracterizar la organización del ADN. Este proyecto también se basa en una larga colaboración con el doctor Yi Zheng (CCHMC, EE. UU.), quien previamente había desarrollado y validado la molécula Rhosin», informan fuentes del Idibel.

Ya hay evidencia sobre ciertos cambios en el estilo de vida y algunos fármacos que pueden calificarse como antienvejecimiento, junto con algunas líneas de investigación a nivel molecular. Sin embargo, según Florian, «estas medidas no pueden calificarse como rejuvenecimiento porque combaten los efectos del envejecimiento en lugar de actuar sobre el proceso en sí. Nosotros, por el contrario, revertimos las células madre sanguíneas a un estado más joven y las hacemos capaces de producir nuevas células sanguíneas más sanas para, en última instancia, mejorar la salud de todo el organismo. Por eso hablamos de rejuvenecimiento de células madre».

Los resultados son prometedores y las investigadoras se sienten muy optimistas sobre «cómo esta nueva estrategia podría mejorar la calidad de vida de las personas mayores». Ahora, los estudios clínicos deben verificar si los resultados en modelos animales se pueden traducir de manera segura y efectiva a los humanos.