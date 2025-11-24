Suscribete a
Rejuvener la sangre para prevenir enfermedades ligadas al envejecimiento

Investigadores del Idibell demuestran en animales que tratar las células madre con el fármaco Rhosin frena su deterioro y ayuda a producir células sanguíneas más sanas

Eliminar las células 'viejas' revierte la inflamación y mejora la diabetes

Las investigadoras del Idibell Sara Montserrat-Vázquez, M. Carolina Florian y Eva Mejía-Ramírez, coautoras del estudio.
Las investigadoras del Idibell Sara Montserrat-Vázquez, M. Carolina Florian y Eva Mejía-Ramírez, coautoras del estudio. IDIBELL
Esther Armora

Esther Armora

Barcelona

El envejecimiento es uno de los principales factores de riesgo de padecer numerosas patologías crónicas. En 2050, en los países occidentales la población mayor de 60 años se habrá duplicado en comparación con 2015. Esto aumentará la incidencia de enfermedades como el cáncer, la demencia ... y las afecciones cardiovasculares, sobrecargando los sistemas sanitarios y sociales. Aunque el envejecimiento es un fenómeno complejo que afecta a todo el organismo, uno de sus principales impulsores a nivel sistémico es el sistema hematopoyético, el responsable de la formación, el desarrollo y la maduración de todas las células de la sangre en el cuerpo a través de un proceso llamado hematopoyesis.

