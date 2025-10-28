Suscribete a
El primer comprehnsive cancer center privado en españa

Un puente entre Pamplona y Madrid contra el cáncer

La Clinica Universidad de Navarra es el primer centro privado español en recibir la máxima distinción en oncología gracias a un modelo que integra asistencia, investigación y docencia alrededor del paciente

Lola Manterola o el empeño de una superviviente del cáncer: «Si hubiera enfermado un año antes no habría llegado al tratamiento que me salvó»

De izq. a dcha. Alejandra Bachiller, gestora del Área de Cáncer Ginecológico del CCUN, María Alemán, coordinadora de ensayos clínicos, Luisa Sánchez, responsable del Área de Cáncer Ginecológico del CCUN, Javier Serrano, subdirector asistencial del Departamento de Oncología Radioterápica de la CUN, Clara Caruana, gerente asistencial y de proyectos del CCUN, Antonio González, director del CCUN y Francisco Cespedosa, director ejecutivo del CCUN
Javier Palomo

Javier Palomo

Desde la sala de espera del hospital en Madrid hasta los pasillos del edificio de investigación en Pamplona, existe una promesa silenciosa: un tratamiento humano, riguroso y conectado. Ese puente, físico y simbólico, es hoy la columna vertebral del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra ( ... CCUN). En 2025 esa apuesta ha sido recompensada: el centro recibió la acreditación Comprehensive Cancer Center por la Organización Europea de Institutos de Cáncer (OECI), el primer hospital privado español en lograrlo.

