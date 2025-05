Pubertad precoz: ¿Por qué se hacen mayores antes de tiempo?

Laura acababa prácticamente de aprender a leer cuando los primeros signos de la pubertad brotaron en su cuerpo. Tenía solo 6 años y el vello púbico había empezado a asomar. Carmen, su madre, sabía que a esa edad no podía ser normal y lo ... consultó con su pediatra. «Me dijeron que había que revisarla. Aún no tenía el botón mamario, ni vello en las axilas, pero el vello púbico empezó a aumentar muy rápido. Le hicieron una radiografía de muñeca para comprobar la edad del hueso y confirmaron que estaba casi dos años por encima de su edad», relata la progenitora en conversación con ABC. La derivaron al endocrino, el especialista encargado de indagar el porqué de este adelanto y cómo proceder según cada caso. «Nos preguntó si había antecedentes de pubertad precoz en la familia y si la niña nació con bajo peso», prosigue. Y Laura cumple las dos características. Su madre y su abuela tuvieron la primera regla a los 9 años.

Los análisis hormonales estaban correctos, por lo que el médico decidió mantener las revisiones cada seis meses y no intervenir el proceso con fármacos. Laura tiene ahora 8 años y ha empezado a dolerle un pecho, un signo que podría indicar que ya hay botón mamario y que el desarrollo de las mamas está comenzando.

El caso de Laura no es aislado. Los pediatras están viviendo un fenómeno creciente: niños, y especialmente niñas, que entran en la pubertad de forma precoz o adelantada. Que no es lo mismo. En Europa, se define pubertad precoz como la aparición de caracteres sexuales antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. En la pubertad adelantada, el comienzo se da entre los 8 y 9 años en niñas y entre los 9 y 10 años en niños. «La pubertad adelantada es una variante de la normalidad, pero en ocasiones hay factores que pueden hacer que sea más rápida de lo normal, como la adopción, las enfermedades del Sistema Nervioso Central (SNC), o el bajo peso al nacer para la edad gestacional», explica la doctora María Ángeles Gálvez, coordinadora del Área de Neuroendocrinología de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

La pubertad precoz, que es la que se desencadena por la activación a nivel central (hipotálamo-hipófisis), es mucho más frecuente en niñas: «Por cada 20 casos en niñas se diagnostica sólo uno en niños», señala la doctora Gálvez. En la mayoría de los casos en chicas, no se encuentra una enfermedad como desencadenante, mientras que en los chicos esto ocurre sólo en el 10-30 % de los casos.

Qué es lo normal

En las niñas lo más habitual es que la pubertad comience entre los 9 y los 13 años. «Aunque estos rangos pueden cambiar según la raza», aclara la experta de SEEN. La edad media para la primera menstruación, que se conoce como menarquia, en niñas de raza caucásica americanas es de 12,9 años y en niñas afroamericanas de 12,2 años. En los chicos, la edad normal para el inicio de la pubertad es entre los 10 y los 14 años.

La pubertad se suele iniciar en las niñas con la aparición del botón mamario y luego brota el vello púbico y axilar, aunque a veces sigue otro orden. A partir del comienzo del desarrollo de las mamas, «se tarda de 2 a 5 años en tener la regla. Es muy variable», afirma la doctora María Jesús Ceñal, secretaria de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA). En los niños, prosigue la pediatra, el primer signo, que pasa más desapercibido, es el aumento del tamaño de los testículos. Después, aumenta la dimensión del pene y aparece el vello.

La cuestión es que ahora cada vez hay más casos de niños y niñas en los que esos cambios llegan antes de lo esperable, aunque los porqués no están claros. Una revisión de estudios publicada en la revista 'Jama Pediatrics' en 2020 encontró que la edad de inicio de la pubertad, con telarquia (aparición del botón mamario) evaluada mediante examen físico o clínico de la mama, disminuyó en una media de casi 3 meses por década entre 1977 y 2013. Actualmente, la telarquia entre niñas menores de 8 años se considera patológica y justifica investigaciones adicionales, pero, para los autores de este metaanálisis, una edad más temprana en la aparición del botón mamario en las niñas de la población general cambiará la toma de decisiones diagnósticas cuando haya sospecha de trastornos de la pubertad.

El adelanto en el inicio de esta etapa ha arrastrado también la llegada de la primera menstruación, puesto que ésta suele presentarse unos dos años después de que aparezca el botón mamario. «La edad media de la menarquia en los países europeos industrializados ha disminuido 2/3 meses por década en el último siglo», afirma la experta de SEEN.

Razones para el adelanto

En el caso de los chicos, muchos de los casos de pubertad precoz se deben a enfermedades del sistema nervioso central (tumores, malformaciones, infecciones). En el caso de las chicas, en las que la pubertad precoz es mucho más frecuente, no se suele encontrar una causa patológica concreta. Entre las teorías que se barajan está la de la influencia del peso y la de los compuestos químicos que nos rodean y que pueden afectar a nuestras hormonas.

«Sí se ha observado en los últimos años, desde 1970, una tendencia secular, de manera que la edad de la menarquia se ha adelantado en población sana. Se ha observado una relación entre la pubertad precoz y el sobrepeso, pero los estudios no han aclarado si el sobrepeso desencadena la pubertad precoz o es al revés», explica la doctora María Ángeles Gálvez, quien añade: «En general, los estudios poblacionales muestran que aquellas zonas en vías de desarrollo presentan un descenso más marcado de la edad de la menarquia. Sin embargo, una vez alcanzado un estado nutricional o de salud mínimos, los efectos del estatus económico se minimizan, aunque un mayor peso corporal podría reducir aún más la edad de la menarquia». Se han descrito diferentes factores que pueden modificar la edad de inicio de la pubertad: «El estado nutricional (cuando está comprometido se retrasaría y un sobrepeso puede adelantarla), estrés (por ejemplo, los abusos sexuales se asocian a precocidad puberal), factores genéticos (concordancia entre gemelos, diferencias entre razas), factores ambientales (altitud y exposición solar), presencia de enfermedades, etc», enumera la endocrinóloga de la SEEN.

Cómo prevenirla

La pediatra María Jesús Ceñal confirma que las estadísticas apuntan a un pequeño aumento de las consultas por pubertad precoz y adelantada: «La edad de la primera regla hace un siglo era bastante más tarde que ahora que es a los 11-12 años de media». Después de la pandemia es cuando más notaron este incremento de casos, en pacientes en muchos casos con sobrepeso y obesidad. «Los niños engordaron porque no podían salir ni moverse. Hay casos con peso normal, pero en la consultas hay más niños con sobrepeso», afirma la pediatra. En la misma línea, la doctora Cristina Azcona, especialista en Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra, confirma que durante la pandemia «los casos de pubertad precoz y adelantada se multiplicaron por cinco debido sobre todo a la falta de actividad, aumento de la ingesta nutricional y mayor exposición a las pantallas».

También se está investigando mucho el papel de «las sustancias químicas que contaminan el ambiente y tienen una forma parecida a las hormonas sexuales, ya que pueden hacer que el organismo se equivoque y la pubertad aparezca antes», señala la doctora Ceñal. En este sentido, un estudio de 2022 realizado por científicos de la Universidad de Granada, del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA) y del CIBERESP (ISCIII), publicado en la revista científica 'Environmental Pollution', concluyó que los pesticidas y fungicidas, que se ingieren principalmente a través del consumo de frutas y verduras, se asociaron con una mayor probabilidad de iniciar un desarrollo más temprano, mamario en niñas y genital en niños.

Teniendo esto en cuenta, hay factores que estarían bajo nuestro control de cara a prevenir la precocidad, como «garantizar el confort psicosocial de los niños, y promover hábitos de vida saludable que eviten el sobrepeso», señala la doctora Gálvez. En la misma línea, la pediatra Cristina Azcona recomienda lavar muy bien o pelar las frutas y verduras antes de consumirlas y evitar también los azúcares refinados. De hecho, un estudio de 2015, publicado en 'Human Reproduction', asoció el consumo elevado de bebidas azucaradas con el adelanto de la edad del primer período en las niñas.

Consecuencias en la salud

Desde el punto de vista físico, la precocidad puberal puede comprometer la talla final, generalmente cuanto más precoz es la edad de inicio más baja es la talla adulta, pero las expertas consultadas coinciden en que las consecuencias más importantes se dan en la esfera psicosocial.

«Hay un momento en la relación con los otros que es clave para el desarrollo del adolescente. Que se vea diferente puede ser origen de una baja autoestima, introspección, dificultad en las relaciones interpersonales, sentimientos de vergüenza...», explica Marina Díaz Marsá, vicepresidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM). Todo depende de cuánto de precoz sea, pero «con el acompañamiento y las explicaciones adecuadas, y si no es un niño o niña especialmente vulnerable, no debería traducirse en ningún problema de salud mental», asegura la psiquiatra. La experta recomienda a los padres explicar al menor lo que le está pasando y que no se vea solo ante las transiciones de su cuerpo: «Hay que hacerle entender que es una transición normal y que antes o después todos sus compañeros pasarán por ahí».

Los padres también deben entender que el hecho de que su hijo tenga un desarrollo físico precoz no implica que a nivel psicológico también lo sea. En su interior pueden seguir sintiéndose niños y actuar como tal, por lo que no debería cambiar el concepto ni las expectativas sobre el menor.

La psiquiatra recomienda a los progenitores preguntar a sus hijos por sus vivencias y estar atentos por si en el entorno escolar se dan situaciones o comentarios incómodos que puedan provocar malestar psicológico en el niño o niña.