Neurocirugía mínimamente invasiva: la revolución que está cambiando la práctica médica

La Dra. Sonia Tejada y su equipo en Olympia Castellana aplican técnicas de vanguardia y programas de preparación y recuperación para reducir secuelas y acelerar la vuelta a la vida diaria

La Doctora Sonia Tejada
La Doctora Sonia Tejada

Las operaciones cerebrales ya no son sinónimo de largas estancias ni secuelas graves. La neurocirugía de precisión está cambiando el pronóstico de miles de personas y acortando el camino hacia su vida normal.

Durante décadas, la neurocirugía se percibió como un territorio de alto riesgo. ... Abrir el cráneo o la columna era inevitablemente invasivo, con largos periodos de hospitalización y riesgo de secuelas neurológicas permanentes. La prioridad era llegar a la lesión, aunque eso implicara afectar tejido sano.

