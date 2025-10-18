CONTENIDO EXTERNO
Neurocirugía mínimamente invasiva: la revolución que está cambiando la práctica médica
La Dra. Sonia Tejada y su equipo en Olympia Castellana aplican técnicas de vanguardia y programas de preparación y recuperación para reducir secuelas y acelerar la vuelta a la vida diaria
Las operaciones cerebrales ya no son sinónimo de largas estancias ni secuelas graves. La neurocirugía de precisión está cambiando el pronóstico de miles de personas y acortando el camino hacia su vida normal.
Durante décadas, la neurocirugía se percibió como un territorio de alto riesgo. ... Abrir el cráneo o la columna era inevitablemente invasivo, con largos periodos de hospitalización y riesgo de secuelas neurológicas permanentes. La prioridad era llegar a la lesión, aunque eso implicara afectar tejido sano.
Hoy, gracias a la tecnología y al conocimiento detallado del cerebro y la médula, este escenario ha cambiado. La neurocirugía mínimamente invasiva no solo reduce incisiones y tiempos de recuperación, sino que se centra en preservar la función neurológica y la calidad de vida del paciente. La cirugía deja de ser un acto desesperado para convertirse en una herramienta de precisión, donde cada movimiento cuenta y cada técnica tiene un propósito definido.
Técnicas que protegen la función y aceleran la recuperación
La precisión quirúrgica se logra mediante neuronavegación, imágenes intraoperatorias y endoscopios de última generación. Instrumentos específicos permiten intervenir sobre lesiones complejas minimizando el daño a tejido sano.
La cirugía cerebral despierta es uno de los avances más significativos: el paciente permanece consciente durante la operación, permitiendo al equipo evaluar funciones críticas como lenguaje, memoria y movimiento. Esto hace posible extirpar tumores o tratar epilepsias con un margen de seguridad muy superior al de hace solo unas décadas.
En la columna, la integración de registros neurofisiológicos intraoperatorios y los implantes percutáneos reducen el dolor postoperatorio y acorta el tiempo de recuperación. Estos avances no solo protegen la estructura física, sino que permiten al paciente reincorporarse antes a su rutina diaria, con menos complicaciones y mayor autonomía.
Recuperación avanzada y prevención personalizada
Olympia Castellana complementa la cirugía, que se realiza en el Hospital Ruber Internacional, con estrategias postoperatorias diseñadas para optimizar la recuperación. Entre ellas se incluyen tratamientos intravenosos específicos, hiperoxigenación, estimulación magnética y terapias fotodinámicas, así como dietas y ejercicios personalizados.
El objetivo es favorecer la plasticidad cerebral, estimulando la capacidad del cerebro para reorganizar funciones tras lesiones, tumores o traumatismos, y facilitar la recuperación muscular y metabólica. La preparación preoperatoria incluye consultas con la Dra. Tejada y programas de acondicionamiento físico adaptado, que comienzan días antes de la cirugía y continúan en el postoperatorio.
Gracias a este enfoque integral, los pacientes experimentan menos dolor, menor riesgo de infección y una eliminación más eficaz de los residuos metabólicos generados por la anestesia y los procesos de reparación celular. Cada intervención se ajusta a la situación específica del paciente, optimizando resultados y minimizando complicaciones.
Olympia Castellana: un modelo pionero en salud neurológica
La unidad dirigida por la Dra. Sonia Tejada combina excelencia quirúrgica con medicina preventiva y programas de recuperación avanzados. Su trabajo abarca desde la atención a pacientes con patologías neuroquirúrgicas activas, hasta programas para individuos sanos que buscan proteger la salud cerebral y prevenir deterioro cognitivo.
- Personas con patologías neuroquirúrgicas que requieren cirugía cerebral o de columna.
- Pacientes sanos que buscan mejorar su forma física y capacidad mental.
- Personas con factores de riesgo vascular o neurológico que desean prevenir deterioro cognitivo.
- Adultos mayores interesados en estrategias de envejecimiento saludable.
El itinerario en Olympia se estructura en tres fases claras: evaluación inicial con pruebas de imagen y consultas médicas, preparación preoperatoria personalizada con dieta, ejercicio y suplementación específica, y seguimiento postoperatorio que incluye terapias avanzadas y control de la inflamación. Todo bajo la supervisión directa de la Dra. Tejada y un equipo multidisciplinar coordinado.
Un enfoque humano y centrado en la vida del paciente
Lo que distingue a Olympia Castellana es su visión integral: la cirugía no es un fin, sino parte de un proceso que busca preservar autonomía, reducir secuelas y favorecer la vuelta a la vida normal. Cada paso, desde la planificación hasta la recuperación, se adapta al perfil y necesidades del paciente, combinando ciencia, tecnología y cuidado humano.
La Dra. Sonia Tejada lidera un modelo donde la innovación quirúrgica se acompaña de estrategias preventivas y de acondicionamiento físico y mental. Esto permite que incluso los procedimientos complejos se traduzcan en resultados tangibles, mejorando la función neurológica y la calidad de vida.
La neurocirugía mínimamente invasiva está redefiniendo lo que significa pasar por quirófano. Operar con precisión, acompañar al paciente en cada fase de su recuperación y aplicar protocolos preventivos permite transformar la cirugía en un proceso más seguro, eficaz y centrado en la persona.
Quienes deseen evaluar su salud cerebral o someterse a un procedimiento quirúrgico con la máxima seguridad y seguimiento personalizado pueden solicitar un diagnóstico integral con la Dra. Sonia Tejada en Olympia Castellana, un centro pionero en neurociencia aplicada y recuperación avanzada.
