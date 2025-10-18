CONTENIDO EXTERNO
Método único e innovador para tratar la escoliosis en adolescentes: Guide Posterior Vertebral Modulation-GPVM
La innovadora técnica desarrollada por el Dr. Jesus Burgos ofrece un nuevo enfoque para el tratamiento de la escoliosis en adolescentes
La GVPM corrige completamente la deformidad estética, optimiza la capacidad respiratoria, evita el riesgo de degeneración de los discos y preserva la movilidad de la columna vertebral, sin dejar implantes metálicos permanentes.
Sus beneficios
- Este método es menos agresivo que la cirugía tradicional de fijación.
- ... Corrige completamente la deformidad estética.
- Mantiene la movilidad normal de toda la columna vertebral.
- No deja una menor capacidad respiratoria de por vida.
- Previene la aparición de artrosis en la columna vertebral.
- No requiere implantes metálicos permanentes.
- Tras el tratamiento, los pacientes pueden disfrutar de una vida activa completamente normal.
Desventajas de los otros tratamientos para la escoliosis
Algunas de las consecuencias que produce el tratamiento que deja fija la columna y que se realiza hace más de cien años:
- El método tradicional deja implantes metálicos sin retirarlos del cuerpo, puede tener complicaciones por tener toda la vida metales en sangre.
- La capacidad respiratoria no mejora con este tratamiento, y en ciertos casos, podría agravarse.
- Deja fija sin movilidad de una parte importante de la columna, con riesgo elevado de desgaste en los segmentos móviles.
- Solo corrige parcialmente la alteración estética.
- Problemas con embarazo y parto. Osteoporosis.
Consecuencias del tratamiento basado en la modulación (Anterior Vertebral Body Tethering y Apifix)
- Pueden surgir complicaciones en el corto plazo tras la cirugía, y con frecuencia necesitan nuevos tratamientos quirúrgicos adicionales.
- La corrección estética obtenida es parcial porque no corrige por completo ninguno de los tres planos de la escoliosis.
- La menor capacidad respiratoria que tienen todos estos niños antes de operarse no mejora.
- La corrección parcial y la movilidad limitada de los discos aumenta el desgaste prematuro en la columna vertebral que se deja móvil.
- Los implantes metálicos permanecen toda la vida con consecuencias a largo plazo.
- La corrección estética es incompleta.
La importancia de retirar la instrumentación metálica en los pacientes jóvenes tratados por escoliosis para evitar complicaciones graves
Dejar cantidades importantes de metales en el interior del cuerpo pueden producir complicaciones importantes, que han sido publicadas en las revistas más importantes del mundo. Por esta razón, deben retirarse estos metales en todos los casos tras la cirugía, para evitarlas, porque son las más severas de todos los grupos de complicaciones que origina la fijación vertebral con implantes metálicos.
Publicación en la revista más importante del mundo:
Jesús Burgos y colaboradores: 'Elevated blood metal ion levels in patients undergoing instrumented spinal surgery: a systematic review and meta- analysis'. 'The Spine Journal', Volumen 24, Numero 6, Paginas: 947-960.
Contacto Dr. Jesús Burgos
Consulta: Núñez de Balboa 107, Consulta 003, 28006 Madrid.
Contacto vía WhatsApp: 658284413
Email: contacto@drburgosescoliosis.com
Página Web: drburgosescoliosis.com
