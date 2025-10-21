Suscribete a
Lola Manterola o el empeño de una superviviente del cáncer: «Si hubiera enfermado un año antes no habría llegado al tratamiento que me salvó»

La Fundación CRIS contra el Cáncer se ha convertido en uno de los motores de la investigación oncológica en España. Gracias a su empuje, las terapias más avanzadas empiezan a ser una realidad en los hospitales españoles

Lola Manterola posa en la Fundación Cris contra el Cáncer
Nuria Ramírez de Castro

Madrid

La historia de Lola Manterola es conocida. Ella misma se empeña en repetirla allá donde va para demostrar que la investigación salva vidas y que todos podemos contribuir a la búsqueda de nuevos tratamientos. Todo empezó hace 16 años, quizá en una de las ... mejores etapas de su vida. Casada con el inversor Diego Megía, sus hijos tenían entonces 3 y 5 años y su carrera profesional como analista financiera despuntaba en Londres. Todo era casi perfecto hasta que llegó el primer síntoma: un cansancio excesivo sin explicación aparente que le cambió la vida. Tenía 37 años y un mieloma múltiple, un cáncer de la sangre poco común con mal pronóstico.

