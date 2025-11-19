Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

CONTENIDO OFRECIDO POR CINFA

El hilo invisible del cuidado familiar

El I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados «Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española» muestra que la mitad de las personas cuidadoras en España pertenece a la «generación sándwich»

El 56,2% de las personas cuidadoras hace compañía a sus mayores para apoyarles emocionalmente (Foto: Getty Images)
El 56,2% de las personas cuidadoras hace compañía a sus mayores para apoyarles emocionalmente (Foto: Getty Images)

Margarita Valle, madre de dos hijas de 22 y 25 años, es cuidadora de sus progenitores, todavía autónomos (82 y 83 años), y de su tía, residentes todos ellos en Jerez de los Caballeros (Badajoz). Margarita visibiliza una realidad que frecuentemente pasa desapercibida: el cuidado ... de los familiares mayores. Una tendencia cada vez más habitual, dado el progresivo envejecimiento de la población, que, sumado a otros factores sociales, lleva a que la necesidad de cuidar se incremente cada día en los hogares españoles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app