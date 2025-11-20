Suscribete a
ABC Premium

La ciencia que quiere adelantarse a la enfermedad

Así funciona la biología de la prevención, el nuevo campo que busca frenar el cáncer antes de que aparezca

La Asociación Española Contra el Cáncer impulsa su primera gran convocatoria para financiar aquellas investigaciones centradas en «interceptar» un tumor en sus fases más tempranas, cuando aún no es visible

Cómo cazar el cáncer antes de que dé síntomas

Muestras de sangre de test de diagnóstico molecular para la prevención del cáncer
Muestras de sangre de test de diagnóstico molecular para la prevención del cáncer Isabel Permuy
Javier Palomo

Javier Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El cáncer no aparece de un día para otro. Antes de que un tumor sea detectable, incluso antes de que exista una lesión precancerosa, las células acumulan errores, mutaciones y señales alteradas que van preparando el terreno para que la enfermedad se encienda. En ... ese terreno casi invisible, es donde trabaja la biología de la prevención, una disciplina que quiere adelantarse al cáncer entendiendo y bloqueando sus primeros pasos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app