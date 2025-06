España necesita un programa nacional de cribado en cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en España⁴, y su detección tardía complica el tratamiento y reduce las posibilidades de supervivencia. Aunque cada año se diagnostican más de 30.000 nuevos casos y se registran más de 23.000 muertes⁴, el cribado sistemático para esta enfermedad aún no está implantado de forma generalizada en el sistema sanitario.

«El cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes, y por tanto supone un volumen importante de la actividad diaria de cualquier servicio de Oncología Médica, tanto en las consultas como en la hospitalización», alerta la doctora Pilar Garrido, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y miembro del comité de Lung Ambition Alliance.

Pero hay un factor nuevo a tener en cuenta, añade: «Ha cambiado el perfil de paciente tipo. Antes era mayoritariamente varón, de alrededor de 70 años, con una historia importante de tabaquismo y frecuentes enfermedades cardiacas o pulmonares asociadas al tabaco. Ahora, casi la mitad son mujeres⁵, y alrededor del 10-20% nunca han fumado³».

La doctora Pilar Garrido, frente al Hospital Ramón y Cajal ABC

Este cáncer se clasifica en dos grandes tipos: el no microcítico (CPNM), que supone el 80% de los casos, y el microcítico (CPM), más agresivo, con un 15%⁶. El tabaco está detrás del 80-90% de los diagnósticos, aunque también influyen factores como el tabaquismo pasivo o la exposición al radón³.

La mayoría de los casos se detectan en fases avanzadas, cuando los síntomas ya han aparecido y el pronóstico es peor⁷. Según datos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), la supervivencia neta a cinco años en España no supera el 15%. Pero si se detecta precozmente, esa cifra puede elevarse hasta el 80%¹.

Cribado, la clave para salvar vidas

«El principal reto sigue siendo que se diagnostican muy tarde, porque no tenemos implementado el cribado a pesar de la evidencia científica de que reduce la mortalidad y las recomendaciones europeas que lo avalan. Aunque hayamos aumentado la expectativa de vida gracias a nuevas opciones de tratamiento, seguimos llegando tarde y no podemos curar a un porcentaje alto», explica la doctora Garrido.

Una de las iniciativas más relevantes en esta línea es el proyecto CASSANDRA⁸ (Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment), promovido por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), con el respaldo de nueve sociedades científicas y organizaciones como la Ricky Rubio Foundation y World of Johan Cruyff. El programa emplea la tomografía computarizada de baja dosis (TCBD) como herramienta de cribado.

«Un paciente diagnosticado en un estadio precoz se podría curar» Pilar Garrido Oncóloga, Hospital Ramón y Cajal

Aunque se anunció su despliegue en 14 comunidades autónomas y más de 40 hospitales, en la actualidad solo unos pocos centros lo han incorporado. Su implementación completa supondría un cambio de paradigma en el abordaje de esta enfermedad. «Un paciente diagnosticado en un estadio precoz se podría curar, mientras que uno que se diagnostica en fase avanzada, hoy en día, tendrá acceso a tratamientos que le mejoren tiempo y calidad de vida, pero para vivir con la enfermedad, no hablamos de posibilidad de curación», resume Garrido.

Nuevas herramientas diagnósticas

María Dolores Lozano, jefa del Servicio de Anatomía Patológica de la Clínica Universidad de Navarra, apunta que este tipo de cribados son cruciales en pacientes inoperables, aún en estadios precoces. «Ahora se está trabajando mucho en programas de cribado en cérvix uterino o en mama, todo esto ya está superado, pero el pulmón es más difícil, porque es un órgano más complicado de detectar precozmente», indica.

«El papel del patólogo es muy importante porque, en un programa de detección de cáncer de pulmón que se hace mediante un escáner de baja dosis de radiación, si se detectan nódulos, esos nódulos se siguen, y si aumentan, se vuelven sospechosos a los ojos del radiólogo, entonces vamos a hacer una punción, una biopsia, o el cirujano lo va a quitar: ahí está el papel del patólogo⁸», dice Lozano.

La doctora María Dolores Lozano, de la CUN ABC

Otra vía para avanzar hacia la medicina personalizada son los biomarcadores⁹, indicadores biológicos que ayudan a diagnosticar y guiar tratamientos. En 2024, el Ministerio de Sanidad incorporó por primera vez una batería inicial de 20 biomarcadores a la cartera de servicios¹⁰, pero los expertos insisten en que es necesario ampliar esta lista.

«Los doctores tienen que sensibilizar para que el sistema facilite la entrada de los biomarcadores. Lo que no se ha descubierto en 500 años, se descubrirá en 10», afirma Garrido sobre los avances en investigación oncológica.

Apoyo social mayoritario

Según datos recientes, el 87% de la población encuestada está a favor de implantar un programa nacional de cribado de cáncer de pulmón¹¹. La creciente concienciación social y médica pone de manifiesto que ha llegado el momento de actuar. «Tenemos la evidencia, la tecnología y el respaldo social. Solo falta voluntad política para dar el paso y salvar miles de vidas cada año», concluye Garrido.

Ese es el objetivo de la Lung Ambition Alliance, una coalición global formada por la Global Lung Cancer Coalition (GLCC), Guardant Health y AstraZeneca.

Cuenta con el apoyo de diversas sociedades científicas y organizaciones de pacientes, incluyendo la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), la Fundación Ricky Rubio, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y la fundación World of Johan Cruyff, entre otras.

En España, la alianza está coordinada por Laureano Molins, consultor del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínic de Barcelona y Coordinador Nacional de la Lung Ambition Alliance. Esta iniciativa busca reunir a profesionales involucrados en el abordaje del cáncer de pulmón para analizar retos y oportunidades de mejora, centrándose en la detección precoz, el acceso a medicinas innovadoras y la calidad asistencial.

Entre sus iniciativas destaca la promoción de programas de cribado para la detección temprana del cáncer de pulmón, con el objetivo de reducir la mortalidad y mejorar la supervivencia de los pacientes. La alianza también aboga por la incorporación de biomarcadores en la cartera de servicios del sistema de salud, facilitando diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados.

