España engorda: el sobrepeso y la obesidad afectan ya al 55% de la población

Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía son las comunidades que arrojan los índices más altos de exceso de kilos

Un médico evalúa a un paciente con sobrepeso
Un médico evalúa a un paciente con sobrepeso ABC
Laura Albor

Guerra a la báscula. Más de la mitad de los españoles arrojan un peso superior al recomendable. Así se desprende de los últimos datos publicados por la Encuesta de Condiciones de Vida, elaborada por el INE. Según el último registro, correspondiente a 2023, ... un 39,8% de los habitantes de nuestro país sufriría sobrepeso, mientras un 15,2% sería obeso. En el extremo opuesto, un 1,7% tendría un peso insuficiente y, por tanto, sólo el 43,3% de la población estaría en su peso forma, un punto porcentual menos que en el primer registro de 2009.

