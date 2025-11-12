Suscribete a
ABC Premium

El virus del beso es el responsable de la enfermedad de lupus

La relación entre el virus y el lupus se sospechaba desde hace tiempo, pero no se había confirmado hasta ahora

Descubren una causa del lupus y una posible forma de revertirlo

Dos mujeres se besan
Dos mujeres se besan
Rafael Ibarra

Rafael Ibarra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Uno de los patógenos infecciosos más ubicuos de la humanidad es el responsable de la afección autoinmune crónica llamada lupus eritematoso sistémico o, coloquialmente, lupus, según han descubierto investigadores de la Universidad de Stanford (EE.UU.).

Se trata del virus de Epstein-Barr (VEB), ... conocido también por el virus del beso, presente casi todas las personas. Este virus provoca que unas pocas células inmunitarias se vuelvan anómalas y activen a muchas otras, desencadenando un ataque masivo del sistema inmunitario contra los propios tejidos del cuerpo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app